面對鄭麗文 北京要接招

在《德國之聲》的專訪裡，國民黨主席鄭麗文傳達的訊息很多，除了不畏爭議直接面對難題，她清楚表達國民黨立場與北京對台政策間的差距。鄭對普丁的定調不管是不是失言，有新聞賣點，媒體聚焦情有可原；但學界諸多評論，例如東京大學的鈴木一人，只看到這句話，而無能藉此分析她的大量重要訊息，所謂專家其實智昏菽麥。

鄭麗文與《德國之聲》記者對辯「九二共識」的一段話很精彩，她批評記者「你把習近平的話通通當成是顛撲不破的一個真理……」，言下之意該記者外行、不懂大陸政策的眉角。鄭直指「九二共識」的重點建立在「建設性的模糊」基礎上，兩岸對九二共識的詮釋本就有一致的地方，也有各說各話的空間。什麼是「九二共識」不是北京說了算。

記者把習近平在2019年的講話當成「九二共識」的唯一定義，如同民進黨宣稱的「九二共識沒有各表空間」，皆違背了兩岸關係、國際外交的基本常識。「建設性的模糊」本就是習近平說他的，台灣說台灣的。在此概念下，1973年贖罪日戰爭後以色列、埃及簽署的《六點協議》、1998年的《貝爾法斯特協議》10個簽約主體達成協議，皆是外交史上的成功典範。

「建設性的模糊」也是民進黨想要援引的概念。蔡英文執政初期高喊「以《中華民國憲法》、《兩岸人民關係條例》推動兩岸事務」，企圖以「沒有九二共識4個字的九二共識」來爭取北京同意協商；2021年時任陸委會主委邱太三也講出「（兩岸）雙方能否找到一個最大公約數，以及能否有一個建設性的模糊，要靠彼此的智慧、態度。」民進黨口頭不接受「九二共識」，卻還是緊抱其核心概念「建設性的模糊」作為解方。

少了各說各話，九二就沒共識，這點《德國之聲》的記者不懂，但北京清楚。

鄭麗文在專訪裡也提到「台灣民眾的接受（一國兩制）程度非常、非常低，幾乎連討論都沒有在討論。」她明顯區分「九二共識」與「一國兩制」，更重要，她的言談觸及客觀現實，當下主流台灣民意主張維持現狀，希望「立即統一」與「立即獨立」的為極少數。言下之意，這是國民黨做為選舉機器必須面對的客觀現實。

當記者說：「台灣要不要變烏克蘭，感覺這個決定權並不在台灣手上，而是在習近平手上」，鄭麗文反對這說法。她認為，「我跟賴清德最大的不同……我不願意把台灣未來命運的主導權跟話語權交到別人的手上，不管交給北京還是交給華府。」鄭麗文清楚表達，當下民進黨政府理解的國際現實只能屈從大國博弈，她的看法不同。鄭麗文提習近平時，姿態是強硬的，「不是習近平說了算」、不認為習近平講的就是對的，這些定調她親中的台灣媒體都忽略了。

北京對鄭麗文有冀望，因為鄭麗文大聲說出「是台灣人也是中國人」，但如同面對「九二共識」，北京也必須理解同一個語詞台灣有台灣自己的聲音。鄭麗文的「中國人」來自於《中華民國憲法》，也來自於文化上的看法，台灣有自己的詮釋，在台灣的中國人當然不是中華人民共和國的人民；文化上的中國人，不代表接受或支持北京的統治，前總統馬英九曾在談中華文化時公開說的「沒有民主，統一沒有意義」，就是一例。

文化是人為建構的，即便高喊中華文化，自許「文化中國人」的台灣人，對於何謂中華文化，面對北京可以有不同的想法與詮釋，這是北京面對鄭麗文時必須要接招的。（作者為淡江大學政經系全英文學程兼任助理教授）