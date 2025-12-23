面對重大治安事件 衛生局：善用心理支持資源

面對重大治安事件，高雄市衛生局提醒民眾善用心理支持資源。 （記者王正平翻攝）

近日隨機傷人事件及相關謠言，引發不少民眾的不安與焦慮，事件後出現害怕、睡不好、對環境特別警覺等反應，都是常見且可以理解的心理反應；高雄市衛生局對不幸罹難者表達哀悼，並關心受傷民眾與家屬，同時提醒社會大眾，過度關注或轉傳未經證實的訊息，可能加重恐慌，造成更多心理壓力。

衛生局指出，面對重大治安事件，宜多加注意以下事項，一、照顧自己，記住安、靜、能、繫、望五原則：1.安：少看重複播放的畫面，讓身體與心知道「此刻是安全的」；2.靜：對事件感到擔心與害怕是正常的情緒感受，深呼吸、走一走，讓自己放鬆；3.能：維持日常作息，找回生活穩定感；4.繫：與親友談談感受，不要獨自承受；5.望：看見社會中的互助與善意，相信事情可以慢慢變好。

二、防止恐慌擴散：免轉傳恐嚇或未證實訊息，不渲染、不標籤、不美化暴力行為，共同守護心理安全。

三、心理支持資源就在身邊，若情緒困擾已影響生活，請主動求助：

1.安心專線 1925（24 小時）；2.高雄市心理諮詢專線 07-7161925(上班時間) ；3.生命線 1995、張老師 1980；4.心理健康支持方案：只要民眾因攻擊事件感到心理受影響即可申請每人 3 次免費心理諮商。