面對隨機殺人如何自保？沈伯洋「傳授3招」 萬網讚爆：專業又實用

政治中心／李紹宏報導

昨（19）晚兇手張文血染台北鬧區，包含台北車站、中山商圈等，都成為他的隨機殺人目標區，最後造成4死11傷悲劇。就有網友好奇，下次再遇到類似狀況，該怎麼自保？民進黨立委沈伯洋在底下回覆，並傳授3招，讓超過2萬網友按讚，大讚他「非常專業」！

防範隨機殺人，民進黨立委沈伯洋分享「3招」，讓網友讚爆

一名網友在社群臉書Threads上發文，詢問每天密集在台北活動的人，為了防範下回的不幸事件，除了提高警覺，不要邊走邊划手機，或是準備哨子和防狼噴霧，並降低社會恐慌等，還可以做哪些事情？

對此，民進黨立委沈伯洋在底下分享3招。

首先是隨身攜帶「止血帶」，並且每1～2週練習一次；再來是「遇到狀況先自保」，強調要會判斷危機狀況，才有能力幫助傷者。最後，如果必須現場指揮，記得要「確實指令」，例如「穿黑色外套戴眼鏡的男士，幫忙打119！」，也提醒民眾不要散播假訊息。

不少網友認為，沈伯洋的分享既專業又實用，「非常正確，我在醫院工作，到現在只要搭乘大眾運輸，我都會常常在腦袋中複習急救流程」、「我沒想到今天事件會成為我買止血帶的可能契機」、「讓有知識有常識的民代為民服務是福祉」、「最後一句話超級重要，感謝撲馬。」

兇手張文犯下台北隨機殺人案後，墜樓自殺。（圖／翻攝Mr.柯學先生臉書）

此外，也有上過急救人員證照的專業網友補充，一般來說，不會有人帶止血帶，因此可以去了解有什麼替代品，例如皮帶、衣物加攪棒等，發生突發狀況，可以臨時應用。

