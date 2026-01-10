「面對面擁抱」騎車上路 離譜機車雙載引網撻伐

女乘客面向騎士反向跨坐在騎士腿上行駛於道路，誇張雙載方式引發網友熱議與安全疑慮。（圖／翻攝畫面）

有民眾日前行車時目睹一起離譜的機車雙載情形，隨即拍下影片並上傳至臉書社團，畫面曝光後引發網友熱議。影片中，一輛黑色機車行駛在道路上，女乘客未依規定乘坐後座，而是戴著白色安全帽、面向騎士反向跨坐在騎士腿上，行進間還不斷擺動雙腿，行為相當危險。

拍攝者稱，當時在路口停等紅燈時，注意到前方機車騎士與乘客姿勢異常，女乘客整個人從前方跨坐在騎士身上。號誌轉綠後，女乘客甚至起身擁抱騎士肩膀，隨車輛前進持續晃動雙腿，完全無視行車安全。

廣告 廣告

影片在網路流傳後，網友紛紛留言撻伐，直言「實在太危險」、「秀恩愛也不該罔顧安全」、「人與人的連結解鎖新姿勢?」、「誰家的孩子啦」、「她不尷尬我都替她尷尬了」。

警方指出，機車乘客反向跨坐雖無明文單獨列罰，但已明顯影響行車穩定性與安全，恐構成危險駕駛或妨礙交通行為。依《道路交通管理處罰條例》第45條規定，駕駛人可處600元至1800元罰鍰；若乘客未依規定方式乘坐，亦可對乘客處300元至600元罰鍰。警方呼籲，機車雙載務必依規定乘坐，切勿因一時玩笑或疏忽，危及自身及其他用路人安全。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

尾牙季到來！中1萬「同事天天逼問請客」 網曝1招反擊

噁爆！媽媽拍下孩子「尿布扔海底撈火鍋」 知情人揭：上一個賠慘了

年薪150萬不敢生小孩！他揭中產階級的真實困境 一句話掀全網共鳴