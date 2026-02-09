面對飲用水新議題環境部採行科學篩選分級管理

環境部建立「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，依循國際風險趨勢「科學篩選、分級管理」機制，作為監測與管理優先順序之依據。

鑒於塑膠微粒以及全氟烷基物質（PFAS）等各類新興微量污染物，日益受國人關心，環境部「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，依循國際風險趨勢「科學篩選、分級管理」機制，從廣泛蒐集國際研究數據到精準鎖定風險，採取以下階段篩選機制如漏斗進行動態管理，確保監測資源精準投入：

一、初篩與蒐集清單（廣泛掃描）：同步國際最新關注物質，結合國內水質調查結果與專家諮詢，廣泛篩選具潛在風險項目，確保台灣監測視野與國際同步。

二、觀察清單（風險預警）： 針對具健康風險物質訂定「指引值」及監測，若發現超標即啟動改善計畫。目前塑化劑(DEHP)、鍺、鉈、硼、微囊藻毒-LR型及二十項PFAS總和等，已列入清單預警管理。

三、候選清單（評估納管）：依據觀察結果，綜合評估風險、成本及處理技術。經專家確認後，作為修正具強制力「飲用水水質標準」前哨站。如PFOA、PFOS及PFHxS等三項PFAS物質，已於一一三年十一月廿五日正式公告列管。

環境部補充說明，日前各界高度關注塑膠微粒的議題，該部透過前述分級機制，將塑化劑（DEHP）列入「觀察清單」訂定指引值，並與自來水事業單位共同執行監測與風險預警。「塑膠微粒」參照國際管理模式，監測並建立本土數據，依篩選機制已納入清單，未來將會滾動訂定標準檢測方法，逐步累積本土化檢測數據，且同步參考國際組織或先進國家研究及政策法規，在可供參考援引時，會即時研訂指引值，作為行政指導依據。

飲用水管理是動態持續的過程，環境部強調，將持續依據「篩選作業指引」累積本土化數據，定期召開專家會議滾動檢討，環境部將以科學及前瞻態度，持續為飲用水安全嚴格把關。