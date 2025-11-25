面對高強度考題仍展現強大實力 台中救護全國競技奪多項大獎

【互傳媒／記者 張學宜／台中 報導】由社團法人中華緊急救護技術員協會主辦的「2025第十一屆全國呼吸道插管暨心肺復甦術競賽」日前在逢甲大學體育館舉行，匯集全國救護菁英角逐最高榮譽。今年競賽以設計精細且具技術門檻的題目著稱，從高壓CPR、團隊MCPR到複雜氣道管理操作，全程考驗選手的臨場反應與細節掌握度，挑戰性十足。台中市政府消防局隊伍在多項組別表現出色，勇奪特優、優等與佳作等多項獎項，成績亮眼。

▲MCPR項目競賽照片。

廣告 廣告

消防局表示，此屆競賽並非以日常救護案件為設計基礎，而是透過精心安排的高強度操作情境，全面檢視救護人員在壓力環境下的判斷力、技術穩定性與團隊協作能力；台中隊伍能在要求嚴謹的賽事中脫穎而出，展現平日訓練的扎實基礎與強大應變能力。

消防局指出，競賽題型多元、具挑戰性，能有效評估救護人員在各類情境中的反應速度、技術表現與團隊合作。未來，消防局將持續深化技能訓練與情境演練，全面提升到院前緊急救護品質，確保市民於緊急時能獲得最即時、安全與專業的救護服務。