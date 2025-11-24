面對一個分裂的世界 二十國集團將何去何從？

（德國之聲中文網）周日（11月23日）二十國集團領導人峰會（G20）在南非落下帷幕，與會者對多邊主義大加贊揚，盡管他們心知肚明，事實上，他們正在努力適應一個由美國單邊主義推動形成的世界秩序。戰爭和日益加劇的地緣政治競爭也逐漸成為這一世界秩序的主軸。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）對記者說，“太多國家正在退回到地緣政治陣營或保護主義戰場”，“我們經歷的不是一次轉型，而是一種斷裂。”

此次峰會遭到美國抵制，卡尼總理和與會的其他國家領導人，就G20如何在日益分裂的世界中繼續生存進行了深入討論。

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在峰會閉幕前表示，此次會議召開“正值關鍵時刻，世界各地要求在當今時代緊迫問題上取得進展，這一呼聲日益高漲”。

拉馬福薩總統表示，盡管國際合作面臨挑戰，二十國集團領導人在聯合聲明中“重申了我們對多邊合作的承諾，並表明我們的共同目標大於分歧”。

來自歐洲、中國、印度、日本、土耳其、巴西和澳大利亞等世界主要經濟體的領導人出席了此次峰會，這也是G20峰會首次在非洲大陸舉行。

法國總統馬克龍的講話表達了悲觀情緒，他周六警告說，“二十國集團可能行將結束”。

二十國集團成立於亞洲金融風暴（1997-1998）之後，最初的使命是促進全球經濟和金融的穩定。目前的成員共有19個國家以及歐盟和非盟。

美國拒絕參加本屆峰會，卻是明年峰會發東道國

美國特朗普政府聲稱，東道國南非在貿易和氣候領域的政策同美國背道而馳，鑑於此，美國回避了此次峰會。此外，美國官員還毫無根據地指控南非存在“對白人的種族滅絕”。

不過美國自己將成為明年G20峰會的主辦國。特朗普總統甚至計劃將這次會議安排在他的佛羅裡達州高爾夫俱樂部舉辦，只是峰會交接儀式按慣例都在隆重歡慶的氣氛中進行，而美國只派了一名使館成員參加會議，級別太低，南非決定交接儀式推後擇日舉行。

世界正在重組，全球南方日益重要

加拿大總理卡尼、南非總統拉馬福薩和巴西總統盧拉等均表示，新興經濟體及全球南方國家在G20中的重要性日益凸顯。

盧拉對記者表示，“如果有人認為他們能夠削弱多邊主義，那麼，無論是在巴西舉行的聯合國氣候大會（COP30），還是在南非舉辦20國集團峰會，都表明多邊主義比以往任何時候都更加充滿活力。”

他認為，特朗普總統“實際上是在鼓吹終結多邊主義，加強單邊主義”，他補充說，但他相信“團結起來我們更加強大，也更具備解決世界難題的能力”。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨）周日表示，他認為美國缺席峰會“並非明智之舉”，但“這應由美國政府自行決定”。梅爾茨還說，“今天和昨天真正讓我感到有些著迷的是，我們可以看到世界正在重組，新的聯系正在形成。”

