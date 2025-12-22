面對「薛丁格的泡沫」，2026年如何操作AI概念股？彭博：VIX恐慌指數恐「失控式飆升」，為尾部風險繫好安全帶

隨著2025年步入尾聲，《彭博新聞》認為投資人正站在重要的分歧點上：一邊是對人工智慧（AI）革命錯失恐懼（FOMO）的極致貪婪，另一邊則是對資產泡沫隨時可能破裂的深層焦慮。這兩種情緒所構成的矛盾心理，將成為2026年美國股市劇烈波動的重要燃料。



若是你以為經過了2025年的震盪，市場將迎來歲月靜好的休養生息，那麼華爾街的頂尖策略師們恐怕要對你搖頭了。《彭博》21日指出，隨著時間推進至2026年，美股將被兩種極端的情緒所拉扯：投資人既害怕錯過AI帶來的最後一波狂歡盛宴，又恐懼這場盛宴其實是另一個網路泡沫的翻版。

薛丁格的泡沫：在貪婪與恐懼間走鋼索

過去18個月以來，美股呈現出一種令人心驚肉跳的模式：劇烈拋售，隨後是創紀錄的V字型反彈（V-shaped recovery）——而這種「跌得深、彈得快」的特徵，正是資產泡沫膨脹後期的典型症狀。

瑞銀集團（UBS Group AG）與美國銀行（Bank of America Corp.）的策略師們不約而同地指出，上述趨勢在2026年不僅不會減緩，反而可能加劇。AI革命被視為繼網際網路之後最大的生產力躍進，但在資本市場上，它也將遵循古老的「繁榮—蕭條」（Boom-and-Bust）週期。

在此次AI浪潮中呼風喚雨的科技巨頭在美股強勢上漲，很大程度抵消了其他板塊的疲軟，這種對沖效應在帳面上暫時壓低了市場的已實現波動率（Realized Volatility）。這也使得科技股在​2025年與標準普爾500指數（S&P 500）其餘成分股之間出現了罕見的「分歧」。

然而瑞銀衍生性商品策略師基蘭·戴蒙德（Kieran Diamond）警告：「2025年主要是板塊輪動和狹窄的領漲效應，而非廣泛的風險偏好或風險規避。這導致資產間的相關性降至歷史低點，但也意味著一旦總體經濟因素重新奪回主導權，VIX恐慌指數隨時可能出現失控式的飆升。」

根據美國銀行最近的基金經理調查，「對泡沫的焦慮」已成為華爾街最大的心病。但諷刺的是，排名第二的風險正是「過早離場」。這種矛盾迫使資金管理者不得不繼續留在場內，哪怕他們明知派對可能接近尾聲。這正是典型的FOMO心理——沒人想成為在泡沫破裂前就賺不到錢的傻瓜，但更沒人想成為最後接棒的倒楣鬼。

華爾街的「最高確信交易」：做多那斯達克的恐懼

面對這種「向上融漲」與「向下崩盤」機率並存的極端環境，「聰明的錢」（Smart Money）正在尋找完美的對沖策略。對瑞銀策略師而言，AI熱潮究竟會持續或崩潰，取決於是否持有能從那斯達克指數波動加劇中獲利的合約——這正是同時布局多空雙向交易的關鍵。

瑞銀美國股票衍生性商品研究主管馬克斯韋爾·格里納科夫（Maxwell Grinacoff）直言不諱地指出，買入那斯達克100指數（Nasdaq 100）的波動率，同時賣出標準普爾500指數的波動率，是他對明年「最高確信交易」（Highest Conviction Trade）。

畢竟那斯達克100指數是AI概念股的大本營。如果AI狂熱持續，科技股將瘋狂飆升，帶動指數大幅波動；如果泡沫破裂，科技股將首當其衝暴跌，同樣會引發劇烈波動。透過使用跨式選擇權（Straddles）或場外交易互換（OTC Swaps）來構建「方向中性」的策略，投資人可以在不賭方向的情況下，純粹從市場的「混亂」中獲利。

擁擠的逃生門：分散交易與「觀光客」

《彭博》同時也指出，在專業的對沖基金領域，另一場無聲的戰爭正在上演——這就是所謂的「分散交易」（Dispersion Trade）。簡單來說，分散交易是一種押注個股波動率將高於指數波動率的策略。由於指數是由多檔股票組成，成分股之間的漲跌往往會互相抵消，因此指數的波動通常小於個股。2025年，這項指標創下了歷史新高，吸引了大量資金湧入。

然而，當一個策略變得過於熱門，它本身就成了風險。

位於舊金山的波動率基金QVR Advisors執行合夥人班恩·艾弗特（Benn Eifert）提醒，分散交易現在已經「過度擁擠」，太多不具備深厚專業知識的資金盲目湧入，稀釋了獲利空間。艾弗特透露，他的基金甚至已經開始進行「反向分散交易」（Reverse Dispersion Trade），站在了群眾的對立面。

瑞士對沖基金Adapt Investment Managers的投資長亞歷克西斯·莫布爾蓋特（Alexis Maubourguet）也持相同看法。他認為，分散投資如今已是眾所周知的策略，傳統分散交易的超額報酬已不復存在。要想在2026年勝出，基金經理人必須更具創造性，例如改進擇時能力，或在個股選擇上更加精準。

儘管如此，花旗集團（Citigroup Inc.）負責歐洲、中東和非洲機構結構化產品的主管安托萬·波謝雷（Antoine Porcheret）指出，由於大量分散交易合約將在1月到期，避險基金的重新佈局可能會在年初維持單一股票波動率的溢價。這意味著，這場擁擠的遊戲至少在2026年初還不會散場。

隨時可能爆衝的「恐慌指數」

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的策略師團隊預測，2026年的VIX指數中位數將維持在16到17之間——這聽起來似乎並不驚人。然而他們也強調，這將是一個「雙峰」世界：大部時間或許平靜，但一旦出現避險時刻，VIX指數將會出現爆衝式的劇烈飆升。

VIX指數是芝加哥期權交易所（CBOE）計算的市場波動率指標，主要衡量標準普爾500指數（S&P 500）未來30天預期波動幅度，常被稱為「恐慌指數」。



花旗的波謝雷進一步分析了選擇權市場的「期限結構」，他預測2026年的波動率曲線將變得更加陡峭，原因在於市場的供需失衡：在短天期端，來自散戶和量化投資策略（QIS）的供應量巨大，壓低了短期波動率；而在長天期端，機構法人的避險需求將推高長期波動率價格。這種結構反映了市場對當下的自滿，以及對未來的深層恐懼。

法國興業銀行（Societe Generale SA）以吉泰什·庫馬爾（Jitesh Kumar）為首的策略團隊，利用一套曾成功避開2008年金融海嘯與2020年疫情崩盤的模型進行推演。推演顯示，雖然美國企業目前的槓桿率處於低位，但這只是暴風雨前的寧靜。庫馬爾認為，美國企業正處於一個由AI驅動的「重新槓桿化週期」（Re-leveraging Cycle）的邊緣。企業為了爭奪AI霸權，將不惜舉債投資，這將導致信貸利差擴大和股市波動率上升。該模型明確指向：2026年將是波動率顯著走高的一年。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）首席全球衍生性商品策略師坦維爾·桑杜（Tanvir Sandhu）提醒：「投資人的FOMO情緒、相互衝突的AI敘事，以及美國政府政策的不確定性，共同構成了一個支持高波動率的背景。」桑杜強調，2026年的關鍵不在於預測市場是漲是跌，而在於為「尾部風險」（統計學上常態分佈曲線兩端的極端事件）做好準備——所謂尾部風險，既包括了左尾的崩盤風險，也包括了右尾的瘋狂融漲。

