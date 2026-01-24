面對「藍白介選」質疑 陳亭妃首度回應 預告將合體王世堅兌現承諾

民進黨台南市長初選由立委陳亭妃勝出，並於20日中執會獲得正式提名，將對戰國民黨參選人謝龍介。然而中執委黃守達在會中點出民調結構異常，質疑有藍白支持者策略性介選，身兼黨主席的總統賴清德雖未否定初選結果，但裁示黨中央在不干擾競選步調前提下，適當時機研究與檢視，引發黨內討論。

陳亭妃騎鐵馬謝票。(圖/陳亭妃立委辦公室提供)

黃守達在中執會中指出，嘉義縣與高雄市的初選民調中，綠營候選人對上藍營人選時，藍營支持度大致相近。但台南市初選出現異常現象，當林俊憲對上謝龍介時，謝的支持度高達2成以上，換成陳亭妃對謝龍介時，謝的支持度僅剩約1成，前後差距近10個百分點，合理懷疑有藍白支持者策略性灌票。

廣告 廣告

賴清德在會中強調，自己出身台南市長，對當地政治生態相當熟悉，「此次是否存在國民黨介選，他心中非常清楚」。民進黨祕書長徐國勇23日受訪時解釋，民調是社會科學就會有誤差，所以要不斷精進，總統的意思是這樣子，並表示藍白介入又不是現在才開始。

初選敗陣的林俊憲回應，國民黨介入他一點都不意外，主席也下令了，讓黨中央去研究。國民黨台南市長參選人謝龍介則回嗆，藍白有沒有介選，總統心裡很清楚、自己心裡也很清楚。

力挺陳亭妃的立委王世堅23日受訪時強硬回擊黨內質疑聲浪，他直言初選制度的瑕疵應放在選後討論，而非在結果出爐後重啟戰端。王世堅質疑，初選都已經結果出來了，難道是要駁回初選的這些比賽不算嗎？他強調既然勝選候選人已經產生，全黨就該團結一致衝大選。

針對如何防止外力介入，王世堅建議民調應捨棄複雜的對比式，直接回歸簡單化。他表示不要複雜化，不要問成兩個題目，什麼A對C、B對C，你就ABC一次問，這三位中你支持哪一位？那不是就很清楚排藍了嗎？高低就出來了。他認為問題越單純，越能了解真實民意。

王世堅合體陳亭妃 「一馬當堅」對上「一馬當先」1/31台南登場。(圖/陳亭妃立委辦公室提供)

王世堅更以花園比喻黨內生態，稱花園總是要整理，有時會有除草劑，隨即語氣一轉霸氣宣告，那我是野草，我是鋤頭鋤不死的野草，所以我大概剩我這個野草，來去陪襯紅花陳亭妃，我陪伴著她選完，年底大選大功告成。

陳亭妃23日則回應，「今天是很開心的，我們不要去討論這個議題，因為也提名了，我覺得這就是一個段落了。」她預告31日下午2時40分將於台南永康「府城滿福」舉辦王世堅合體陳亭妃活動，以「一馬當堅」對上「一馬當先」春聯合體，兌現初選期間對台南支持者的承諾。

獲得正式提名後，陳亭妃隨即在台南市境內展開「鐵馬妃妃part2亭妃感恩溫暖鐵馬行」，首站選在白河。她清晨自白河崁頂福安宮出發，沿途走訪多處地方宮廟與街區，表示這趟鐵馬行是感謝人民陪她走過完整的27年，也象徵在邁入第28年的時刻有新任務，要跟台南人民作伙來顧台南這個家。

陳亭妃強調，能在中執會獲得正式提名是一份榮耀更是一份責任，她感謝賴清德主席的託付與期許，初選結束不是終點，而是接受人民更嚴格檢驗的開始。她選擇在提名後繼續用最貼近人民的方式出發，這也是她「行動政府、行動市長」的概念，用鐵馬精神走進基層生活、走進人民日常。此次鐵馬行準備「鐵馬妃妃桌曆」作為信物，象徵未來一年365天陳亭妃天天都在身邊。

延伸閱讀

影/藍台中市長人選陷僵局 黃揚明獻最佳解方並示警：綠已開始拔樁了

高嘉瑜吃醋怨他心只「愛妃」都不「吃瑜」 王世堅：玩笑話而已

高嘉瑜吃醋了！怨王世堅心裡只有「愛妃」都不「吃瑜」