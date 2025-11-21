面對 AI 詐騙新戰場 台中市府11/24舉辦「識詐 × 打詐 × 阻詐」論壇

【記者蔡富丞/台中報導】在 AI 技術迅速滲入生活後，詐騙手法也跟著翻新，從過去的話術行銷，演變為今日高度技術化的深偽影音、AI 聲紋合成與假客服系統。台中市政府為強化市民防詐能力，將於 11 月 24 日舉辦「智慧防詐論壇」，以「識詐 × 打詐 × 阻詐」為核心，整合法律、金融與科技三大面向，向市民完整揭露詐騙「進化史」。

台中市數位發展局指出，近一年來最常見的五大詐騙情境為假投資、假客服、假網購、假親友與 AI 偽造，各類型皆因 AI 工具普及而變得更難辨識。例如假投資詐騙利用 AI 生成的「專家影音」吸引民眾加入群組，再藉由假平台操控報酬，讓受害者以為獲利真實。假客服則以「理財商品異常」或「訂單退款」為名，引導民眾下載遠端操控 App，讓詐騙者直接取得裝置控制權。

論壇當天將由多位重量級講者從不同角度深入解析詐騙手法，包括台中市法制局講解法律責任與申訴方式，銘傳大學專家解構詐騙心理學，永豐銀行資安團隊展示實際阻詐流程，如臨櫃提問、關鍵字風控與異常交易預警等。透過案例剖析，讓民眾了解詐騙者如何利用「速度」與「急迫」來壓縮受害者思考時間。

本次論壇特別規劃「AI 偽造拆解課」，示範如何判讀疑似深偽影音、辨別假聲音，以及教民眾利用「反查、延遲、詢問第三人」的三步驟保護自己。市府也提醒，AI 詐騙已成為跨世代問題，不論年輕族群或長者，都應定期更新防詐資訊。

台中市政府呼籲，市民若接到要求個資、金錢或下載 App 的訊息，都應提高警覺，並善用 165 反詐騙專線查證。論壇採免費報名，期望更多民眾參與，共同強化城市的防詐韌性。