面對AI挑戰 蕭副總統肯定學生有創意對自己要有信心

由《NOWNEWS今日新聞》、EdYouth臺灣一滴優教育協會、臺灣青年世代共好協會共同主辦的「2025 AI青年力國際論壇」今天(9日)登場，賴清德總統特別錄製影片致詞，副總統蕭美琴也親自出席與青年學生交流，並頒發青年提案優勝隊伍獎金及獎狀，蕭美琴副總統除了肯定青年朋友發揮創意提案解決問題外，也勉勵大家面對AI時代的挑戰，要對自己有信心。

「2025 AI青年力國際論壇」聚焦「AI世代的教育、政策與未來競爭力」，邀集國內外具代表性的青年領袖與產官學專家，共同探討AI對教育、職涯與國際社會的深遠影響，論壇開幕活動也邀請今年公民提案的獲獎青年團隊分享提案內容，並由青年朋友對蕭美琴副總統進行提問。

有青年朋友關心面對AI時代，政府如何確保青年朋友的工作權，蕭美琴副總統回應，在政府方面，先從教育協助，包括技職教育、大學學程中都納入新的跨域學程，另外，勞動部設有5個以青年職涯發展相關學習中心，都在幫助學生培養能力與就業。

至於青年朋友擔心AI會取代自己，很多人面對AI也相當迷惘與徬徨，蕭美琴副總統說，出席者都是會掌握AI，會利用AI改變與帶動人類進步的人，只要是以此態度面對社會或職場，以新科技工具協助解決問題，都不用擔心，尤其百工百業相當缺乏人才，政府會與學校合作進行適性教育與就業媒合，讓大家有可發揮之處；而她看到青年朋友的提案，創意不輸給總統盃黑客松參賽者，大家要對自己有信心。

「2025 AI青年力國際論壇」除邀請蕭美琴副總統與青年對話外，也邀請Z世代網路安全領導者Kyla Guru來臺發表「AI 革命時代：任何你能提示的，都能被打造」專題演講，鼓勵臺灣青年應積極參與AI應用開發與社會治理，推動臺灣從硬體王國邁向創新應用王國；此外，Kyla Gru也與立法委員葛如鈞、鴻海教育基金會總監葉芃欣、國立清華大學資訊工程學系教授胡敏君、及青年代表呂顥天等，就AI時代下的教育轉型、資安素養、性別平權與科技民主進行深度的交流，與談人強調，臺灣應善用AI晶片優勢，推動AI教育普及與倫理規範，並強化學生的資安防護力與數位韌性。論壇也聚焦於如何讓更多女性投入資安與AI領域，以及青年如何參與AI治理與公共議題，打造兼具創新與包容的AI未來。》