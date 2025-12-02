面對Google進逼 OpenAI內部發出「紅色警報」

OpenAI於10月21日發表AI驅動的網頁瀏覽器「ChatGPT Atlas」。路透社



《華爾街日報》報導，OpenAI執行長阿特曼已在週一（1日）向公司內發出「紅色警戒」，要求加快加強改善ChatGPT的效能與準確度。這顯示Google等其他AI巨頭已經對這個行業領先開創者，構成巨大的壓力。

報導說，阿特曼在這封內部備忘錄寫說，OpenAI在其聊天機器人的ChatGPT日常體驗方面還有更多工作要做，包括改善用戶的個人化功能、提高速度和可靠性，以及使其能夠回答更廣泛的問題。

阿特曼說，OpenAI將延後其他項目的工作，例如廣告、用於健康和購物的AI助理，以及名為Pulse的個人助理。他鼓勵員工暫時調動團隊，並指示負責改進ChatGPT的員工每天召開電話會議。週一晚間，OpenAI的ChatGPT負責人杜利（Nick Turley）在X平台發文表示，公司目前專注發展ChatGPT，使其能「更加直觀和個人化」。

競爭對手正在縮小與這家新創公司在AI競賽中的領先優勢。阿特曼特別關注的是Google，該公司11月發布了新版Gemini AI模型，在基準測試中超越了OpenAI，並導致Google的股價飆升。

自8月發布圖像生成器Nano Banana以來，Google Gemini的用戶群一直在攀升，月活躍用戶從7月的4.5億增長到10月的6.5億。OpenAI同時也面臨另一對手Anthropic的壓力，後者在企業客戶中愈來愈受歡迎。

由於並非股票上市公司，OpenAI目前極度燒錢的AI基礎建設「軍備競賽」，倚賴私募投資人有信心持續押注。OpenAI在這方面最強的說服力就是遠遠超越競爭對手的龐大用戶群，每週活躍用戶超過8億。如果用戶增長遭到競爭對手瓜分，將是非常危險的狀況。

近幾個月來，OpenAI特別難以在ChatGPT的安全性和吸引力找到平衡點。8月發布的GPT-5模型在一些用戶中反應不佳，他們抱怨其語氣冷漠，並難以回答簡單的數學和地理問題。上個月，OpenAI升級了該模型，使其語氣更溫和，並能更好地遵循用戶指令。

阿特曼的備忘錄說，OpenAI之前在改進ChatGPT的工作中曾宣布過「橙色警戒」。據知情人士透露，該公司使用三種不同的顏色黃色、橙色和紅色，代表不同的緊急程度，紅色是最高警戒。

