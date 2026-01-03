一面斑駁車牌助攻！ 重新串起失聯20多年父女情

〔記者許國楨／台中報導〕一面字體斑駁、幾乎難以辨識的機車號牌，意外為一段中斷20多年的父女情，按下重新聯繫的鍵，72歲曾姓老翁前天傍晚騎車行經台中市北屯區中清路時，因車牌模糊遭警方攔下勸導，沒想到這個看似尋常的勤務動作，卻牽出一段塵封多年的親情故事。

第五分局水湳派出所員警當時正在執行巡邏守望勤務，發現曾翁所騎機車號牌老舊斑駁攔下，查證身分時，警用電腦突然發出警示聲，螢幕上跳出「失蹤人口」字樣，讓現場員警與曾翁都愣了一下。

面對是否知道自己被報案失蹤詢問，曾翁面露困惑表示不知情，員警接續說出報案人曾姓女子的名字並詢問是否為其女兒，曾翁卻表示不認識報案人，更說女兒的名字並不是報案人的名字，直到隨警方返回派出所辦理撤銷協尋，才終於釐清真相，原來女兒早已改名，而報案人，正是那位20多年未曾聯繫的親生女兒。

據了解，曾翁與妻子離異多年，女兒跟著母親在北部生活，他則四處流浪工地打零工維生，父女自此失去聯絡，已成年的女兒，雖然與父親20多年未見，心中卻始終惦記著他的安危，2年前鼓起勇氣向警方報案協尋，只希望知道父親是否平安。

得知女兒從未忘記自己，曾翁當場紅了眼眶，哽咽低聲說：「女兒竟然還會想到我。」由於曾翁為成年人，員警依規定讓曾翁自己辦理撤銷協尋，曾翁則表示會另外找時間與女兒聯絡，員警尊重曾翁意願，不過還是把找到曾翁及平安的資訊通知曾女，讓牽掛多年的女兒終於放下心中大石。

