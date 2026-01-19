面朝下漂浮海面！台籍女遊客馬來西亞潛水時潛水時溺斃 船夫跳海搶救仍不治

馬來西亞著名觀光景點邦咯島（Pulau Pangkor）發生台籍女遊客潛水時溺斃意外，現場急救仍宣告不治。（圖／翻攝自「APM Pangkor」臉書）

馬來西亞知名度假景點邦咯島（Pulau Pangkor）海域18日中午發生一起潛水意外，一名72歲台灣籍女遊客在參與潛水活動時疑似突然失去意識、面部朝下漂浮海面，船夫發現後立刻跳海將人救起，送返岸邊急救，最終仍宣告不治。

事故發生於邦咯島直落尼巴海灘海域，船夫與導遊緊急施救，衛生單位亦動用AED進行搶救，惟仍無法挽回生命。（圖／翻攝自「APM Pangkor」臉書）

根據《星洲網》等當地華文媒體報導，這起事故發生於當地時間18日中午12時30分左右，地點位於邦咯島直落尼巴（Teluk Nipah）海灘附近、鄰近珊瑚島的潛水區域。當時死者與丈夫、兩名子女及其他旅客，在船夫與導遊陪同下從事潛水活動。

據邦咯島的民防部隊指出，船夫注意到女子久未浮出水面，便立刻跳入海中救援，導遊則表示自己見到女子漂浮水面、疑似失去意識，兩人合力將其救上船後火速返回岸邊，並通報緊急救援人員到場施救。

急救人員趕抵後立即對該女子進行心肺復甦術（CPR），但她已無生命跡象。衛生部隨後使用自動體外心臟去顫器（AED）嘗試進一步搶救，仍未能成功挽回生命。

據了解，邦咯島位於馬來西亞半島西海岸，是當地知名的離島觀光勝地，擁有沙灘、珊瑚礁及潛水景點，吸引不少國內外遊客前來休閒旅遊。針對這起台灣遊客潛水意外，當地警方表示，死者遺體隨後被送往斯里曼絨醫院（Hospital Seri Manjung），後續會安排解剖以釐清確切死因。

72歲台灣女遊客與家人參加潛水行程時意外溺水，馬來西亞當局後續將進行解剖以釐清死因。（圖／翻攝自X，@ODNMalaysia）

