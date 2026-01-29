面朝地中海的西班牙公寓改造計劃：模糊邊界的設計語彙 享受理想居家生活的絕佳滋味

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜Goodbye2000】

住宅從來不是一種靜止的構造，它隨著屋主的夢想、期待與希望一同變化，成為人生旅途中最深刻的風景。在西班牙東岸的白色海岸（Costa Blanca），有一座面積約20坪的小公寓，從唯一的一扇大窗眺望著地中海，像是靜靜伸出的雙手，渴望擁抱窗外的藍天白雲與深邃大海。這座被命名為Horitzó House的住所，室內格局原本為1970年代的陳舊配置，長形廊道串聯起許多狹小房間，封閉且陰暗，與現代作息的需求格格不入。

以量體重組格局 開啟空間新秩序

當地建築事務所Goodbye2000的設計策略並非直接拆除重建，而是在空蕩的平面中嵌入兩座量體，如同輕柔插畫中的幾何筆觸。這兩座核心結構分別容納浴室與客房，在界定動線的同時，巧妙維持視覺通透感與連續性。兩者之間預留的彈性區域，既可作為更衣室、閱讀區或書房，也擁有未來調整為正式臥房的潛力，為空間增添更多豐富可能。

走進這個家，迎面而來的是一股毫不造作的安定感。設計的初衷源自住戶Marc 與Elena，一對擔任教職的夫妻。他們渴望的並非奢華的裝飾，而是一處能與平凡日常共鳴的居所。希望家中能引入充沛自然光，能在備餐與用餐時一覽海景，也渴望享有充足收納機能，讓繁忙步調保持簡潔有序。毫無疑問，Horitzó House便是這樣一個忠實回應他們期望的作品，每一條動線、每一處細節，都堪稱為他們的喜好量身打造。

設計語彙方面，設計師利用大量中性色調貫穿全室，搭配天然材質的肌理，使環境散發溫潤卻不張揚的氛圍。地板與牆面保持簡潔，減少視野干擾；家具造型亦追求輕盈、流線，令先天狹長格局轉為寬敞。光線穿越大片落地窗後，被溫柔地漫射於整個室內，使人即使身處最內側角落，也能感受到日光的氣息。

讓生活在開放格局中自由呼吸

客廳與廚房緊密相鄰，廚房位於面海的一側，讓日常的烹飪料理成為觀景的一部分；客廳則以簡約沙發與低矮茶几構築出一處自在放鬆的角落。沒有過多家具堆疊，僅以必要機能與巧思配置，強調光與空氣的流動性，使整體居家彷彿與窗外的地中海氣候同步呼吸。

其中一個設計亮點是空間的模糊性與未來彈性。介於兩座核心量體間的多功能區，設計上並未明確定義用途，卻又為未來的需求預留充分餘裕。這種不設限的思維，使居住者得以隨著人生階段調整空間使用方式，也體現設計團隊對於居住彈性的高度重視。

儲藏設計亦極具效率，藉由隱藏式櫃體與牆面整合，維持整潔感，也創造足夠容量放置零碎物品，藉此呼應住戶對簡約生活的堅持。此外，衛浴空間雖隱於量體之中，卻透過精緻細節與柔和光源形塑令人放鬆的調性，不因面積受限而犧牲質感。

Horitzó House的改造與其說是形式的更新，更是一場光、空氣與人之間的默契合作。從拆解封閉走廊的束縛，到回應陽光與海風的召喚，整體設計在實用與感性之間取得優雅平衡。在這座面海的居所裡，陽光照耀的不是牆角，而是關於美好人生的現在進行式。

