面板三虎飆起來！群創短線大漲逾七成 友達、彩晶連兩天掛「紅燈」

[Newtalk新聞] 台股突破 30,000 點關卡，市場資金轉往低價、落後補漲的面板族群。群創（3481）今（6）日不畏被列入注意股票，開盤股價攻上 20 元一路猛攻，盤中攻到 21.85 元漲停價，寫下自 2021 年七月來新高；截至上午 11:30 分，成交量突破101 萬張，居上市成交量第一大個股。

同樣族群的友達（2409）在比價效應下股價「連六紅」，今開盤沒多久，即攻上漲停價 15.2 元，為連續第二天漲停。截至 11:30 分，盤中成交量放大至 31.6 萬張，掛單中的買盤多達 13.8 萬張，連同今日漲停，近六個交易日累積漲幅 33.33%；另外，股價不到 10 元的彩晶（6116），也連續二天「亮燈」，站上 9.65 元。

資金明顯湧入面板三虎，友達、彩晶早盤已紛紛亮燈。美國 2026 年 CES 展即將登場，友達、群創皆跨海參展，其中友達將推出創新的「整合式智慧座艙」解決方案，受惠於近期記憶體報價飆升，市場也高度期待 AI 顯示應用落地，帶動下游面板廠展開備貨潮，推升市場情緒。

群創也擁有扇出型面板級封裝（FOPLP）技術打入太空公司 SpaceX 關鍵封裝訂單的利多，今盤中也再攻漲停，雖一度漲停打開，但目前又站回漲停價。自從去年 12/22 日收盤價 12.65 元起算，迄今呈現「連九漲」，波段漲幅近 73%。由於近期股價大漲，昨（5）日遭證交所列入注意股。

台股周一在台積電狂飆，收 1,670 元天價，指數登上 30,105 點，雙雙創收盤新猷，不過，外資則站在賣方，賣超 76.43 億元，而群創則淪為最大苦主，一口氣砍 4.52 萬張，雖外資短線仍偏中立，但市場資金明顯湧入，推升股價強勢表態。

