面板股大噴發！雙虎都亮燈 群創短線飆漲7成「友達買單逾13萬張」

研調機構預測今年1月起電視面板報價全面上漲，法人看好有助群創（3481）、友達（2409）等面板廠的營運表現，友達今天（1／6）開盤沒多久立刻漲停15.2元亮燈鎖死，排隊買單超過13萬張，群創則是在11點過後也飆至21.85元亮燈鎖死。另外彩晶（6116）及凌巨（8105）也亮燈漲停，面板類股整體大噴發。

根據研調機構TrendForce預估，1月上旬面板價格走勢，電視面板1月全面起漲，包括32吋、43吋、55吋與65吋將全面調漲1美元；另外，在IT用面板部分，液晶監視器面板1月價格估持平；筆電用面板中的IPS機種則是全面走跌。

法人認為，電視面板1月價格轉為上漲，去年12月止跌持平後報價驚喜翻紅，對於友達、群創等面板業者後市看俏。

友達今天開盤不久就亮燈漲停，彩晶以9.52元開高後也衝上漲停9.65元鎖死，排隊買單超過6.3萬張；凌巨也衝上漲停13.65元鎖死。

至於創下個股成交量第一名的群創，盤中也直奔漲停21.85元，更是2021年7月以來的新高價，群創股價連九漲，不少投資人也瘋追群創，短線漲幅72.72％，盤中成交量更高達87萬張，寫下紀錄。

另外記憶體族群也持續噴發，旺宏（2337）及南亞科（2408）今天（1／6）也都攻上漲停，旺宏收52.4元，南亞科收228.5元。

