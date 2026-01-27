面板股遭血洗！外資一週倒貨338億 它卻被撿走9.5萬張

財經中心／余國棟報導

上週外資在集中市場賣超338.60億元，賣超友達17.18萬張最多，另買超聯電9.51萬張最多。（示意圖／PIXABAY）

根據臺灣證券交易所統計，自115年年初至1月23日止，外資總買進金額為3兆9,709.25億元，總賣出金額為3兆9,796.36億元，累計賣超為87.11億元。上週（115/1/19~115/1/23）外資在集中市場總買進金額為13,223.65億元，總賣出金額為13,562.25億元，賣超為338.60億元，另統計外資總持有股票市值為50兆3,817.10億元新臺幣，占全體上市股票市值的48.38%，較1月16日的49兆3,937.29億元新臺幣，增加9,879.81億元。

就個股比較部分，上週外資自集中市場買超最多的前三名上市公司為，第一名：聯電：買進638,258千股，賣出543,144千股，買超95,114千股。第二名：台玻：買進401,168千股，賣出309,122千股，買超92,046千股。第三名：長榮航：買進147,261千股，賣出72,573千股，買超74,688千股。

上週外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為，第一名：友達：買進533,061千股，賣出704,855千股，賣超171,794千股。第二名：群創：買進673,264千股，賣出829,479千股，賣超156,215千股。第三名：緯創：買進40,099千股，賣出175,245千股，賣超135,146千股

