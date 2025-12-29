面板雙虎發威 PCB點火 台股上漲129點





台股今（29）日早盤開高震盪，一度來到28685點創新高，上漲129點，漲幅0.45%，預估成交量4700億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到272.8點，漲1.3點，漲幅0.47%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1520元，上漲10元，漲幅0.66%，鴻海（2317）早盤來到227元，上漲1.5元，漲幅0.66%，聯發科（2454）早盤則來到1390元，上漲5元，漲幅0.35%。

面板概念股發威！群創開盤來到14.15元，漲幅逾5%，友達來到11.7元，漲幅逾2%，彩晶也有逾2%的漲幅。

PCB概念股走強，德宏開盤直衝漲停來到102元，富喬來到98.7元，漲幅逾7%，建榮也有逾6%的漲幅。

（封面圖／東森新聞）

