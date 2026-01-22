面板雙虎砍到見骨！三大法人狂賣20萬張抱走47億 再反手倒貨「玻纖布龍頭」捲22億元

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

台股加權指數22日開高走高，開盤就上漲124.76點至31371.13點，期間更一度大漲644.25點，最終以31746.08點作收，漲499.71點、漲幅1.6%，成交金額為7924.61億元。觀察22日賣超個股前十名，國內玻璃龍頭台玻（1802）近期由於AI需求激增，導致玻纖布缺口逐漸擴大，連帶讓台玻股價節節升高，22日更開高衝上28年新高57.4元，不過受到獲利了結影響，導致股價翻黑重挫收51.2元、跌幅5.19%，三大法人出清4萬1213張，領走22億元。

面板雙虎之一的群創22日遭三大法人猛砍12.5萬張，捲走34.3億元。（圖／群創官網）

面板雙虎群創受惠於布局FOPLP（扇出型面板級封裝）技術有成，加上近期打入太空衛星龍頭SpaceX供應鏈傳聞，使得股價一路水漲船高，不過22日再度遭三大法人大砍12萬5407張，捲走34.3億元；同為面板雙虎的友達（2409）也一同受難，遭三大法人猛砍8萬4444張，提款13.5億元。

根據證交所資料顯示，22日三大法人賣超個股前十名分別為：第一名、群創（3481），賣超12萬5407張；第二名、友達（2409），賣超8萬4444張；第三名、台玻（1802），賣超4萬1213張；第四名、台泥（1101），賣超3萬9196張；第五名、燿華（2367），賣超2萬3286張；

接續，第六名、康舒（6282），賣超1萬8135張；第七名、華新（1605），賣超1萬6992張；第八名、台新新光金（2887），賣超1萬5989張；第九名、緯創（3231），賣超1萬2209張；第十名、大同（2371），賣超9461張。

◎《FTNN新聞網》提醒您：本資料僅供參考，投資人應獨立判斷，審慎評估並自負投資風險。

