面板雙虎逆勢噴出 記憶體多空激戰 台股下跌217點





台股今（4）日早盤開低震盪，來到31979點，下跌216點，跌幅0.67%，預估成交量6800億，櫃買指數則開低走高，早盤來到297.51點，下跌0.75點，跌幅0.25%。

電子權值股部分，台積電（2330）早盤來到1775元，下跌25元，跌幅1.38%，鴻海（2317）早盤來到215元，下跌1.5元，跌幅0.69%，聯發科（2454）早盤來到1760元，下跌35元，跌幅1.94%。世界先進法說變法會，開盤就被打到跌停，股價來到122元，失守月線。

光電類股今日續強，面板雙雄走勢強勁，友達來到15.05元，漲幅逾9%，群創來到22.25元，也有逾7%的漲幅，聯合再生、明基材開盤衝漲停，太極、元晶也有逾8%及逾6%的漲幅。

昨日開高走低的記憶體族群今日漲跌互見，華邦電、南亞科、旺宏開高走低後，平盤震盪來到105.5元、277.5元，旺宏來到85元，漲幅0.59%，力積電則有逾2%的漲幅。

（封面圖／東森新聞）

