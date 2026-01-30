▲面白大丈夫回歸雲泰表演廳，攜手眾漫才師打造極致笑宴。(記者劉春生攝)

【記者 劉春生／雲林 報導】繼 2025 年演出獲得熱烈迴響後，國立雲林科技大學雲泰表演廳將於 2026 年 4 月 11 日再次邀請深受觀眾喜愛的喜劇團隊面白大丈夫，推出漫才專場演出《面白大滿貫》，以豐富多元的喜劇形式，為雲林地區帶來一場充滿創意與笑聲的表演藝術饗宴。

《面白大滿貫》以「拼盤秀」概念策劃，集結多組漫才師輪番登台，透過詼諧且細膩編排的文字內容，以及節奏明快、極具舞台魅力的表演方式，將日常生活中的職場文化、運動話題與時事觀察巧妙轉化為幽默橋段，讓觀眾在笑聲中產生強烈共鳴。演出不僅強調笑點密集，更展現漫才藝術對社會現象的敏銳觀察與轉化能力。

此次演出為《面白大滿貫》首度於雲林集結全台多組優秀漫才團隊同台演出，由面白大丈夫領軍，攜手三組風格各具特色的人氣喜劇組合 — 漫才少爺、娛人時代、福狸男孩，精選漫才段子與短劇內容，並融合音樂喜劇、影像串聯等多元表現手法，打造節奏流暢、層次豐富的舞台呈現，為觀眾帶來不同以往的觀戲體驗，展現當代喜劇表演的多樣面貌。

透過多組演員的交錯演出，《面白大滿貫》不僅讓觀眾感受純粹的歡笑，也展現臺灣喜劇創作在題材、形式與表演能量上的成熟與創新，讓漫才不再只是單一表演形式，而是一種能與觀眾產生深度連結的舞台藝術。

此次演出期望藉由輕鬆幽默、親近大眾的演出內容，吸引雲林在地民眾、雲科師生及青少年族群走進劇場，培養欣賞表演藝術的興趣，進而拓展年輕世代與劇場之間的文化連結。透過具話題性與吸引力的喜劇演出，活絡雲林在地藝文氛圍，同時吸引全台喜劇迷前來觀賞，為雲林注入更多文化動能與城市活力。