面相竟能看出健康危機？醫揭「7大跡象」恐罹糖尿病

臉部出現異常徵兆可能是血糖失控的警訊。家醫科李思賢醫師指出，糖尿病初期雖無明顯症狀，但臉部可能透露健康危機，若出現眼周腫脹、頭髮稀疏、臉上冒痘等七大徵兆中的三種以上，建議儘速就醫檢查，可能已罹患糖尿病或血糖失控。

李思賢醫師在「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」YouTube頻道中解釋，雖然糖尿病確診需透過專業血液檢測，但臉部變化可作為警訊參考。台灣目前約有兩百多萬名糖尿病患者，許多人可能不自知正處於高風險狀態。

「眼周腫脹不單純是眼袋問題，而可能與慢性發炎及胰島素阻抗密切相關。」李醫師強調，頭髮稀疏除了年齡增長與雄性禿因素外，也可能是甲狀腺功能不足所致，而甲狀腺與胰島素阻抗存在相關性，因此當頭髮變少時，除檢驗雄性荷爾蒙外，也應考慮檢測胰島素相關數據。

臉上冒痘不僅是青春期常見現象，對於成年人而言可能與荷爾蒙失衡、胰島素阻抗有關，這類患者長痘痘機率較高。另一明顯徵兆是黑色棘皮症，患者脖子、腋下、關節彎曲處及鼠蹊部皮膚會偏黑，這並非清潔不當，而是高胰島素造成的色素堆積現象。

糖尿病患者因多尿導致脫水，常出現嘴唇或口腔乾燥症狀。李思賢醫師表示：「若經常感到嘴唇乾燥、脫皮或口乾，應就醫釐清是否有血糖過高風險。」此外，糖尿病患者舌頭外緣可能出現牙齒痕跡，稱為齒痕舌，這是因舌頭累積水分較多，浮腫時貼合牙齒周圍所形成的壓痕。

「臉上有斑除了日曬或老化因素外，也可能是血糖過高所致。」李醫師解釋，身體長期處於高血糖狀態時，皮膚容易被糖化而長斑，臨床上有些糖尿病患在病情獲得改善後，皮膚會變得光滑，斑點數量也會減少。

李思賢醫師呼籲民眾，若發現自己臉上出現這七種徵兆中的三種以上，應儘速就醫諮詢專業意見，必要時進行抽血檢測，以確認是否有血糖異常或糖尿病問題，及早發現才能及早治療。

