面相竟能看出健康危機？醫揭「7大跡象」恐罹糖尿病
臉部出現異常徵兆可能是血糖失控的警訊。家醫科李思賢醫師指出，糖尿病初期雖無明顯症狀，但臉部可能透露健康危機，若出現眼周腫脹、頭髮稀疏、臉上冒痘等七大徵兆中的三種以上，建議儘速就醫檢查，可能已罹患糖尿病或血糖失控。
李思賢醫師在「初日醫學 - 宋晏仁醫師 x Cofit」YouTube頻道中解釋，雖然糖尿病確診需透過專業血液檢測，但臉部變化可作為警訊參考。台灣目前約有兩百多萬名糖尿病患者，許多人可能不自知正處於高風險狀態。
「眼周腫脹不單純是眼袋問題，而可能與慢性發炎及胰島素阻抗密切相關。」李醫師強調，頭髮稀疏除了年齡增長與雄性禿因素外，也可能是甲狀腺功能不足所致，而甲狀腺與胰島素阻抗存在相關性，因此當頭髮變少時，除檢驗雄性荷爾蒙外，也應考慮檢測胰島素相關數據。
臉上冒痘不僅是青春期常見現象，對於成年人而言可能與荷爾蒙失衡、胰島素阻抗有關，這類患者長痘痘機率較高。另一明顯徵兆是黑色棘皮症，患者脖子、腋下、關節彎曲處及鼠蹊部皮膚會偏黑，這並非清潔不當，而是高胰島素造成的色素堆積現象。
糖尿病患者因多尿導致脫水，常出現嘴唇或口腔乾燥症狀。李思賢醫師表示：「若經常感到嘴唇乾燥、脫皮或口乾，應就醫釐清是否有血糖過高風險。」此外，糖尿病患者舌頭外緣可能出現牙齒痕跡，稱為齒痕舌，這是因舌頭累積水分較多，浮腫時貼合牙齒周圍所形成的壓痕。
「臉上有斑除了日曬或老化因素外，也可能是血糖過高所致。」李醫師解釋，身體長期處於高血糖狀態時，皮膚容易被糖化而長斑，臨床上有些糖尿病患在病情獲得改善後，皮膚會變得光滑，斑點數量也會減少。
李思賢醫師呼籲民眾，若發現自己臉上出現這七種徵兆中的三種以上，應儘速就醫諮詢專業意見，必要時進行抽血檢測，以確認是否有血糖異常或糖尿病問題，及早發現才能及早治療。
延伸閱讀
抽屜翻出「威而鋼」以為老公外遇！ 真相是肺動脈高壓用藥
罕見路線！陸遼寧艦首次沿琉球群島以東海域北上
狗狗也能吃火鍋？海底撈深圳店首創寵物專區 為萌寵慶生惹議
其他人也在看
35 歲男髮際線後退「M型禿」！中醫「1治療」改善掉髮、新髮冒出
【健康醫療網／記者陳靖安報導】35歲的王先生，近來發現洗髮時掉髮的量有增加趨勢，照鏡子後發現前額兩側的髮際線已往後退。因擔心掉髮症狀會惡化，而至北市聯醫中興院區中醫科求診，確診為「第三期雄性禿」。經醫師建議下，接受美顏針每周3次的治療1個月後，掉髮症狀已有改善，同時也新生了不少頭髮。 男性雄性禿 與遺傳、賀爾蒙有關 臺北市立聯合醫院中興院區中醫科主任林在裕指出，王先生所罹患「第三期雄性禿」特徵就是前額兩側的髮際線逐漸後退，形成類似英文字母「M」的形狀，也就是所謂的「M型禿」。男性的雄性禿依嚴重程度由輕微落髮到只剩耳朵旁邊和後枕部有頭髮可分為一至七期，其病因與遺傳和男性賀爾蒙有關。 中醫美顏針疏通經絡 有助刺激生髮改善M型禿 林在裕主任表示，中醫可利用美顏針的治療來改善王先生「M型禿」掉髮的症狀，因美顏針的針細如髮絲，相較於傳統的針灸針具治療時幾乎沒有疼痛感，病友的接受度較高。美顏針療法具有疏通經絡、調和氣血，使臟腑功能恢復正常，進而促進頭部的頭髮新生。 教你早期偵測落髮危機 3 類營養一定要補 若要保髮防禿，林在裕主任提醒，平時應注意以下事項： 1. 怎樣查覺自己有禿頭危機？ 洗頭時掉健康醫療網 ・ 20 小時前 ・ 1
44歲范冰冰凍齡保養祕訣公開！金馬影后4招秋冬護膚術：三合一面膜、乳霜厚敷一次學會
第62屆金馬獎精彩落幕，范冰冰睽違9年再度入圍，並以《地母》奪下金馬影后重返影壇焦點。不只演技實力精湛，擁有「美容教主」美譽的她，日常保養祕訣更是眾多女性心中的標竿。到底今年44歲熟齡的范冰冰凍齡保養技巧是什麼？應對秋冬換季又有哪些保濕絕技？影后四招秋冬凍齡保養術快快學起來。bella儂儂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
換季乾燥肌求救！ 水光針選擇安全產品與專業醫師才安心
46歲的吳小姐因為換季關係導致肌膚變得乾燥、泛紅和搔癢，生活上非常不方便，原本想要嘗試到國外打水光針改善膚質，但是心有疑慮而拖了好幾個月。經親友介紹到仁愛長庚合作聯盟醫院（大里仁愛醫院）皮膚科與美容醫學中心主任、同時也是林口長庚皮膚外科醫師的黃昭瑜主任門診，接受水光針治療後順利改善膚質，終於擺脫生活困擾。黃昭瑜主任表示，水光針的確能在換季時快速改善皮膚乾燥問題，但必須正確理解其原理與安全性，並在專業皮膚科醫師的操作下，才能真正達到保養效果。黃昭瑜主任說，隨著季節交替，氣候濕度與溫度變化，許多人會明顯感受到皮膚乾燥、粗糙，甚至脫屑或敏感，為了在短時間內恢復肌膚水潤光澤，水光針成為不少民眾的熱門選擇。很多人以為水光針只是把玻尿酸打進去，其實它是源自中胚層療法（Mesotherapy），其設計是將玻尿酸或其他活性成分，以細針注射至真皮淺層，直接補充肌膚所需的水分與養分。水光針與一般塗抹保養品相比，能突破角質層阻隔，讓成分真正進入皮膚內部，達到立即保濕、改善膚質的效果，就像是幫皮膚打一劑小小的「營養針」，讓膚況迅速回到理想狀態。由於市面上的水光針產品百百種，品質卻差異很大。黃昭瑜主任指出，玻尿台灣好新聞 ・ 1 小時前 ・ 發起對話
剛出爐麵包香噴上身？美超市推限量「可頌香水」，神還原可頌造型瓶身超吸睛
美國超市Lidl推出限量的「可頌香水」（Eau de Croissant），請來英國小眾香氛品牌調香師神還原可頌香氣，讓身上隨時散發著麵包香，只限量100瓶！造咖 ・ 1 天前 ・ 發起對話
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 42
忘記藥名！阿姨急畫「1個火柴人」藥局老闆秒猜中 網全瘋了：太強！
一位藥局老闆近日在社群平台分享了一段特殊經歷，一名疑似有聾啞情況的阿姨因忘記藥名而比手畫腳，最後畫出「一個火柴人圖案」，竟讓老闆瞬間「get」到阿姨的想法，成功猜中她需要的藥品。這段溫馨互動在網路上引起熱烈討論，不少網友也畫下圖案，來考驗老闆是否能成功「get」，令人看了莞爾一笑。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 6
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度
斷崖式降溫！「這天」低溫恐下探10度EBC東森新聞 ・ 18 小時前 ・ 8
納豆當爸了！ 依依做1年試管成功⋯聽到醫生宣布當場爆哭
納豆、依依相差11歲，當時納豆身體出狀況，是依依機靈的反應救了他一命，也因為這樣讓他認定一定要把對方娶回家，今年2人5月補辦婚禮，當時便透露要積極做人，8日依依宣布好消息，「我懷孕了！我們有小寶寶了！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 3 小時前 ・ 34
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 110
痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞]立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前 ・ 948
羽絨衣準備！全台迎入冬「最強冷氣團」 北台灣恐剩10℃
（記者張芸瑄／綜合報導）入冬以來最強冷空氣即將報到。中央氣象署指出，目前東北季風稍歇，各地白天普遍轉為晴到多雲 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 6
電子黃金1》非股票！「2條記憶體」千元買進飆破5千元 內行驚爆：才要開始
7月的一個週末，台北的陳先生原本只是想「撿便宜」。中時財經即時 ・ 8 小時前 ・ 8
賴瑞隆淚談兒涉霸凌！議員預言「重創綠營」最慘情況：台南、高雄會很慘
民進黨立委賴瑞隆在高雄市長黨內初選期間，因8歲兒子爆出霸凌爭議重創聲譽，恐影響選民支持度，民眾黨新北市議員陳世軒指出，無論是賴瑞隆的霸凌相關爭議，還是立委林岱樺的貪污疑雲，都讓民進黨受到重創，若再不快速整合、定於一尊，到了2026大選正式開跑，台南、高雄選情都會很慘。陳世軒在《週末大爆卦》節目中表示，無論是林岱樺因為官司而民調直落，還是賴瑞隆兒子爆出的爭議......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 216
台積電亞利桑那廠獲利暴跌！數千晶片報廢 研調揭美國製造「真實內幕」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導半導體研究機構《SemiAnalysis》最新撰文指出，台積電美國亞利桑那廠在供應鏈成熟度、人才與設備維護能力等面向均不如台灣...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 177
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 20 小時前 ・ 419
清潔隊員「貪污」兩樣情…他拿走廢棄辦公椅自己用！一、二審全無罪
台北市環保局黃姓清潔隊員將殘值只剩32元的回收電鍋，轉贈給拾荒婦，犯貪污罪一審遭判3個月有期徒刑，緩刑2年，褫奪公權1年；引起社會譁然，然而，各界對這類「貪污」行為，看法不一；距今6年前，也曾有清潔員把廢棄的辦公椅搬回己用，遭同樣檢方依貪污罪起訴，然而，法院一、二審都判他無罪，兩者成罪原因，處境大不相同。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 66
道奇準備大撒幣挖虎王！可能創下超越山本由伸史上投手最大合約
體育中心／綜合報導道奇隊正在醞釀一筆重磅交易！他們正積極運作，試圖交易底特律老虎賽揚左投「新虎王」史庫柏（Tarik Skubal），有可能以「一換五」完成這筆大交易。FTV Sports ・ 4 小時前 ・ 8
48歲潘慧如從泡芙人→體脂19％，營養師曝光「飲食原則」，照著吃1週瘦超快！
天生條件好的人就真的永遠吃不胖嗎？其實隨著年紀上升，即使是天生瘦、代謝佳的人，也可能遇到身材逐漸走樣的困擾！演員潘慧如過去給人的印象就是「瘦子」、「比例好」，但她坦言 40 歲後就算少吃、狂運動，體態女人我最大 ・ 6 小時前 ・ 3
本週首波冷空氣到！今變天降溫炸雨 這天迎「入冬最強冷氣團」10℃急凍
今（8）日東北季風增強、明（9）日東北季風影響，氣象署提醒，北部及東北部天氣稍轉涼，其他地區早晚亦涼；東北部及大臺北地區、基隆北海岸有陣雨，有局部大雨發生的機率，桃園、東部地區有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 發起對話
台灣人搭車1禮儀沒了？她曝「這族群」最多 網爆共鳴：一開門就擠
生活當中有很多習慣總是約定成俗，已然成了大家日常的一部分。然而，近日有網友就分享了一段台鐵糟糕的搭車體驗，讓她很氣不過，打破原先對於「先下後上」的認知，並點名一類人最多。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 67