面紙盒就要3800元！鹿晗豪宅細節網友看傻眼：比我半個月薪水貴

記者陳宣如／綜合報導

35歲中國知名男星鹿晗自2012年以韓國男團EXO出道、2014年退團回國後，一直活躍於演藝圈。近日，他在社群發布多張居家日常照，意外讓外界得以一窺他位於北京的住宅樣貌，其中一個角落物件率先引起網友討論——一個被認出採推光漆器工藝製作、標價約人民幣880元（約台幣3800元）的紙巾盒（面紙盒）。該物品的出現，也帶動外界關注照片中其他空間細節，相關畫面在網路上迅速引發新一波關注。

鹿晗在社群發布多張居家日常照，意外讓外界得以一窺他位於北京豪宅的樣貌。（圖／翻攝自鹿晗微博）

陸媒指出，這處位於朝陽區的住宅被傳是鹿晗早年購入的房產，網路上曾有人推估其整體價值可能落在人民幣8000萬元（約新台幣3億5381萬元），面積約600平方公尺。室內採現代歐式風格裝修，使用金色元素與大理石地板，並配有華麗水晶吊燈，餐廳內懸掛以鹿為主題的裝飾畫，整體呈現高雅居家氛圍。

鹿唅家的餐廳牆上，懸掛一幅以鹿為主題的裝飾畫。（圖／翻攝自鹿晗微博＠M鹿Ｍ）

從鹿晗公開的室內照中，可見住宅採高低台階的格局設計，燈光以暖色系為主，搭配歐式線條家具，呈現具有個人風格的居家氛圍。不少網友進一步比對畫面後驚呼，客廳內疑似擺放一套約人民幣60萬元（約新台幣265萬元）的專業音響設備，質感小物與高價家電的組合引來大量討論。過去網路流傳此住宅可能是鹿晗為與關曉彤準備的婚房，但其工作室隨後否認。

鹿唅分享寵物日常，北京豪宅內裝意外曝光。（圖／翻攝自鹿晗微博＠M鹿Ｍ）

除設備與擺設外，鹿晗此次分享的日常生活也受到粉絲關注，其中，他用精緻麵包刀切油條的畫面細節，被網友笑稱是「把街邊早餐吃出法式儀式感」。鹿晗同時也在貼文中寫下「饅頭不能再吃了」，起初不少粉絲以為他在談食物，直到畫面角落出現一隻戴棒球帽、身材圓滾的狗，大家才明白「饅頭」其實是寵物的名字，另外，鹿晗的家中還飼養兩隻貓咪。

鹿晗日前在社群分享與家中愛犬、愛貓互動的照片。（圖／翻攝自鹿晗微博）

網友與粉絲在社群上熱烈討論鹿晗的家中樣貌，從標價約人民幣880元的紙巾盒、音響設備的品牌與價值，到家具擺設與空間配置，都成為放大檢視的對象，不少網友驚呼「連紙巾盒都這麼講究」、「家裡的普通面紙盒跟這個比，完全是兩個世界」、「鹿晗家連衛生紙盒都比我半個月薪水貴！」、「真正的豪宅是細節都在燒錢」，網友也猜測之後網路上肯定會出現各種「鹿晗同款」居家商品，瞬間成為討論話題。

