「面膜狂魔」范冰冰隨時上線 帶上千片赴片場大放送

因為范冰冰太紅，一條紅毯走了40分鐘，令張吉安以後再也不想與范冰冰走紅毯。（范冰冰微博）

雖然范冰冰無緣再拍陸片，但她的美容品牌「Fan Beauty」在才剛過去的雙11，直播間10秒狂賣10萬盒，去年的交易總額達14億人民幣，今年有望打入20億俱樂部。張吉安透露范冰冰來到馬來西亞吉達的拍攝地點，就帶了上千片的面膜來，導演、副導、每個演員都送一箱外，自己沒事也總是在敷面膜，難怪白到發光，皮膚吹彈可破。片中飾演她兒子白潤音，更爆料范冰冰私下很chill，毫無巨星架子，沒戲時就躺在片場的大床上滑手機，超級做自己。

在《地母》裡和范冰冰飾演母子的白潤音，也在媒體茶敘大方分享兩人之間的「相處日常」。 「我在片場叫她媽媽，她就叫我『弟弟～』。」白潤音坦言，剛看到劇本時，真的很難把范冰冰與角色連在一起，「她太亮、太白、太精緻了。」直到某天他看到范冰冰完成特化後走出來，當場嚇到，完全認不出來。白潤音透露，范冰冰在現場其實「超做自己」，沒有明星包袱，「沒拍她的戲時，她就直接躺著在床上滑手機，超級 chill。」不過白潤音在當地一度水土不服，發燒、忽冷忽熱，看醫生兩天還不見好轉。最後他被導演直接帶去找自己的父親「收驚」，結果竟然真的迅速好轉。

張吉安與白潤音與媒體大聊拍《地母》時的甘苦談，白潤音在當地水土不服，看醫生無效，反而被導演的巫醫爸爸看好。

張吉安這次也見識到范冰冰對敷面膜的執著與瘋狂，只要沒戲時她就會敷著面膜出現，感嘆難怪她皮膚這麼白；這次在東京影展，他與范冰冰一起走紅毯，因為范冰冰的名氣，有大批媒體等著訪問她，還為影迷簽名，短短一段路走了40分鐘，自己走到快崩潰，也是人生中走最久的紅毯。他苦笑道：「與范冰冰合作非常開心，但拜託不要再跟她一起走紅毯！」引爆全場大笑。

范冰冰對面膜的瘋狂無人不曉，戴面膜拍影片營銷根本家常便飯。（范冰冰微博）

在東京影展放映時，范冰冰坐在導演身旁，從中段母子戲開始一路哭到片尾。張吉安透露，她看完後一直說：「我沒有後悔把自己交給劇組。」她為拍張吉安的戲，２人一直都沒有討論到片酬，張吉安甚至坦言，范冰冰還拉了一些資金進來，為《地母》的投入多道難以想像。

至於為何會找來白潤音演范冰冰的兒子，張吉安說自己看過白潤音的《老狐狸》《嗨!神獸》等舊作，覺得白潤音的氣質很東南亞，就很想合作。他大讚白潤音是聰明型的演員，未來還想再找他拍戲，但白潤音長大得太快，下次再合作，可能就會讓他演成年人了。

