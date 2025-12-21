面臨利器威脅「跑就對了」台中派出所教 求生三部曲

台中市 / 綜合報導

遇到持刀攻擊怎麼辦？網路流傳軍警教學影片，沒想到台美專家的唯一建議是「轉頭就跑」，面對北捷隨機攻擊案後恐慌，緊急應變很重要，台中也有派出所所長自製圖卡，提醒民眾遇到危險，求生三部曲就是「離開現場、找掩蔽、尋求支援」，千萬別留下來圍觀拍照，

美國軍人說：「各位好 我是特種部隊 海軍海豹突擊隊 教大家幾招刀具防禦技巧。」 身材魁梧的美國大兵神情嚴肅，他示範如果對方手持利器攻擊，要怎麼緊急因應。美國大兵轉頭就跑，三十六計走為上策，台灣的警察也來教大家。

警員說：「我們遇到他今天拿刀，我拿手電筒要如何去抵抗，看仔細我只做一次喔。」警員雙腳打開站穩蹲姿下一秒。兩段逗趣的影片在網路瘋傳，軍警拍攝影片提醒民眾不要正面抵抗，跑就對了。

台北捷運發生隨機攻擊案引發各界關注，當危險來的時候該怎麼辦，台中一名派出所所長自製圖卡，用簡潔的文案，搭配生動的圖案提醒民眾，遇到突發狀況要怎麼緊急應變。

台中市大雅警分局潭北所所長簡渟哲，所長提醒，遇到狀況就是趕快離開，或者找掩蔽物尋求支援，不要拍照圍觀也不要散播未經查證的消息。

國防部11月製做《全民安全指引手冊》，又稱小橘書，透過這本工具書讓民眾知道，怎麼因應危機來臨，這本手冊分四個梯次發放有些地方政府還沒收到，或者份數不夠立委何欣純呼籲中央與地方要一起合作。

還沒收到小橘書的民眾，因為北捷攻擊案，趕快在網路下載電子版來看，昨(20)日晚間彰化舉辦歲末演唱會，大型活動維安問題警方不敢大意，轄區分局除了加強交通疏導，也增派警力在會場內外增加巡邏的頻率，大量提高見警率，這麼多的準備就是要讓民眾，在公開場合看表演能更安心。

