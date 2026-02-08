面臨Z世代抗議 摩洛哥總理宣布不尋求連任

摩洛哥總理阿克哈努什(Aziz Akhannouch)7日表示，他將不再尋求競選連任所屬政黨的領導人，這也就是說，即使他領導的政黨贏得今年的國會選舉，他也不會再擔任總理。

阿克哈努什自2021年起領導摩洛哥，但隨著摩洛哥年輕人去年底要求政府進行醫療與教育的全面改革，他面臨了來自Z世代抗議運動要求下台的與日俱增呼聲。

阿克哈努什7日在一場政黨集會上向他領軍的「全國獨立人士聯盟黨」(National Rally of Independents,RNI)表示，他是在「認真且深思熟慮」下，作出這項決定。

廣告 廣告

摩洛哥國王穆罕默德六世(King Mohammed VI)在傳統上會任命贏得國會選舉的政黨領袖擔任總理。

摩洛哥將在9月下旬舉行下次大選。

阿克哈努什因為擁有摩洛哥最大的連鎖加油站之一而遭受批評，使得這位64歲的富商被控存在利益衝突。

摩洛哥去年9月爆發由青年主導的抗議活動要求他下台，當局因而承諾將增加對教育和醫療保健的撥款。(編輯：陳文蔚)