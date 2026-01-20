面試別只聽人資說 這6個問題不問真的會後悔

編輯/葉佳欣撰文

很多人一走進面試現場，腦袋就自動切換成「乖巧應答模式」，深怕一個問題問錯，工作機會就此蒸發。於是輪到反問資方時，只敢客氣地說一句「目前沒有問題，謝謝」，然後回家才在床上翻來覆去，開始想像未來每天加班、踩雷、懷疑人生的自己。

其實面試從來不是單向審核，而是一場雙方確認適不適合的對話。真正成熟的求職者，不是問薪水問到最後一秒，而是透過提問，提前看清這份工作會不會把自己榨乾。職場老鳥小編要跟女孩們分享，面試新工作時，可以如何提問，讓自己更快掌握工作內容。

求職不只是投履歷表，也要在面試過程中釐清資方的底細。圖/123RF圖庫

1.團隊目前最重要的工作目標？

妳可以試著了解這個職位每天實際在做什麼，而不只停留在職缺說明的漂亮文字。當妳問起團隊目前最重要的工作目標，或是這個角色在前三個月會被期待完成哪些事情，其實是在確認，這是不是一份有清楚方向的工作，而不是進來後才發現什麼都要自己猜。順著這個脈絡，妳也能自然延伸去了解，這個職位過去的人為什麼離開，是升遷、轉職，還是撐不下去，答案往往比官網介紹誠實得多。

2.詢問主管平常如何給回饋？

聊到這裡，妳就能慢慢碰觸到管理風格這個關鍵地雷。妳可以詢問主管平常如何給回饋，是偏向即時溝通，還是年度一次性評估。也可以好奇，當團隊遇到壓力或犯錯時，通常怎麼處理。這些問題不是挑釁，而是在確認，未來的妳是被帶著成長，還是被情緒管理。畢竟工作能力可以培養，但長期待在一個讓人精神內耗的環境，真的很傷元氣。

3.團隊成員之間習慣怎麼合作？

接著，妳也該把目光放到團隊文化本身。像是團隊成員之間習慣怎麼合作，是各自為政還是高度協作，內部溝通偏正式還是彈性。甚至可以輕描淡寫地問，大家通常幾點下班，忙碌期和淡季的差異在哪。這類問題，往往能讓妳聽出「偶爾加班」到底是真的偶爾，還是公司版本的語言藝術。

加班問題一定要先提出來問，否則到職後熬夜加班，吃虧的是自己。圖/123RF圖庫

4.詢問公司如何評估表現與升遷？

當然，制度面的問題也不能忽略。妳可以關心公司如何評估表現與升遷，是看成果、年資，還是老闆心情。也能了解是否有培訓資源、學習補助，或是內部轉換跑道的可能性。這不是野心太大，而是確認這份工作，會不會讓妳三年後仍停在原地。

5.這個職位最大的挑戰是什麼？

如果妳想再進一步避雷，不妨把問題放在「不順利的情境」。例如，這個職位最大的挑戰是什麼，新人最容易卡關的地方在哪。願意坦白回答困難的公司，通常比只講好話的公司可靠。因為妳要的不是童話，而是一份能長期承受的現實。

6.團隊心中理想同事的特質是什麼？

面試最後，妳甚至可以反問資方，他們心中理想的同事特質是什麼，或是怎樣的人會在這個團隊做得不開心。這類問題不但能幫助妳先自我對照，也能讓面試官感受到，妳是真的在思考合適度，而不是只想「先進來再說」。

公司的團隊文化也很重要，舉例來說，開會的時候是協作還是各自為政，這都會關係到入職之後是否順利。圖/123RF圖庫

結語

說到底，反問不是為了刁難資方，而是為了保護未來的自己。當妳願意在面試時多問一點，妳其實是在替半年後、三年後的自己把關。好工作不是完全沒壓力，而是讓妳知道壓力從哪來、值不值得承受。比起進公司後才發現踩雷，在面試時多開口問幾句，真的划算得多。

