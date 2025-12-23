面試問MBTI踩紅線？54%求職者嫌不專業 企業觸法恐吞6萬罰單

【記者張綵茜／台北報導】近年MBTI人格測驗在台灣掀起熱潮，「你是 E（外向）人還是 I（內向）人？」成為同事間的熱門話題；然而，這股風潮也燒進面試間，恐讓企業吃上官司。面試心得分享平台今（23日）公布最新調查指出，當面試官詢問MBTI時，有54%的求職者認為此舉不專業，若強迫求職者提供測驗結果，甚至可能違反《就業服務法》，最高可裁罰6萬元。

不少公司迷信MBTI測驗作為篩選工具，但這樣的方式不僅成效有限，還可能反被求職者「套路」。面試趣調查指出，有11%的求職者表示，會在面試前透過面試趣等管道，事先查詢該職位偏好的 MBTI，進而刻意調整作答內容；例如想塑造外向形象，就多選「喜歡參加派對」，想展現條理性，則多選「喜歡事先規劃」。因此，面試官所取得的測驗結果，很可能只是求職者的策略性包裝，難以準確評估其真實能力。

面試趣續指，MBTI屬心理資訊隨意打聽恐觸法，根據《就業服務法》第5條明確規定，雇主不得對求職者有就業歧視，且《施行細則》定義「隱私資料」包含生理、心理及個人生活資訊。台北市勞動局曾有案例，企業在面試時詢問星座、血型，被認定與工作表現無關，屬於就業歧視，被裁罰6萬元。

面試趣提醒，雖然目前尚未有MBTI的裁罰實例，但雇主無法說明MBTI與職務有何「合理關聯」卻強迫提供，可能會被認定為違反個人隱私。

此外，面試趣專家也分析， MBTI在職場依然盛行的原因。專家認為，主因在於16型人格的分類框架簡單好記，適合作為公司內部的團體建立或溝通輔助工具；但一旦被用於「招募」或「升遷評估」，其信效度偏低、且容易被刻意操作的缺點便會顯現。面試趣建議，企業若想真正評估人才，不應迷信心理測驗，而應透過行為面試或情境題，更全面了解求職者的實際能力與表現。

