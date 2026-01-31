面試官一看愣住！05後求職「2亂象」過來人全看傻

生活中心／吳宜庭報導



現代年輕世代求職方式，讓不少上班族直呼世代差異明顯。一名網友近日分享，自己在工作上接觸到多份「05後」（2005年後出生）年輕求職者的履歷，內容與以往認知大相逕庭，無論是自傳撰寫方式或照片呈現，都讓她感到相當驚訝。她在社群平台Threads發文直言，近期最有衝擊的事，就是看到有05後在履歷中最重要的自傳欄位，竟不是介紹學歷或能力，而是「直接寫自己最喜歡的韓星是誰、本命是誰」，工作經歷則簡單標示為「無」，讓她滿頭問號。









面試官全傻了！05後求職「2亂象」過來人全看傻：以為是交友軟體

不少網友留言分享自身過往的經驗，「看過有人寫希望同事可愛，被主管刷掉不錄取了」。（圖／翻攝自Threads ＠albee.nc_222）

該名網友進一步指出，部分05後求職者的履歷大頭照，竟直接使用抖音濾鏡與特效，包括「白兔耳朵、髮夾、親吻妝、雪餅濾鏡」等，讓她忍不住直呼「以為在滑交友軟體」。貼文曝光後，隨即引發大量討論，不少網友留言表示「現在05的比00後的還瘋」、「沒可能把履歷當社群軟體自介寫吧」、「看過有人寫希望同事可愛，被主管刷掉不錄取了」，甚至有人調侃「她只是在預告她以後需要請假去看定期資助的孩子們的成果發表會」、「至少要寫有沒有拒同擔吧」。

針對履歷撰寫，104人力銀行曾提醒求職者，合格履歷應掌握五大原則，包括基本資料與應徵職務完整、工作經歷重點呈現成果、專業技能清楚明確、自傳著重職涯歷程與學習成長，以及檢附證照或作品提升可信度。專家也指出，履歷是企業認識求職者的第一步，內容過於隨性或偏離職場期待，恐降低面試機會，建議年輕族群在展現自我特色時，仍須兼顧專業形象。

