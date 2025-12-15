面試後一周沒消息！朋友建議「殺去公司問結果」 妹子嚇傻想絕交

許多人求職面試後，都會希望能夠儘快得到結果通知。一位女子近日和南部的男性友人聊天時提到，自己面試後一周仍沒結果，因此感到有點焦慮，打算等個1、2天再發信詢問，沒想到朋友竟然建議她，可以直接殺去公司問結果，讓北部人的她覺得很像恐怖情人、打算絕交，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，男性友人是南部人，15年前剛畢業求職時，曾經因為一周後沒消息，直接到藝術品工廠問結果，最後因為態度積極被老闆賞識而錄取，因此當友人得知她最近面試會計，同樣一周後沒消沒息，建議原PO直接殺去公司問結果，讓原PO忍不住直呼「我整個驚呆！」

原PO認為，其實兩人產業不同、區域不同、年代也不同，自己頂多等1、2天再發信詢問，不過友人的想法太誇張，「現在做這種事太像恐怖情人了！」，原PO強調，如果自己是人資，可能會嚇到加進黑名單、永不錄取，友人卻依然故我、覺得早死早超生，讓她頭痛到想絕交，「這根本是討債公司等級的壓迫感了吧？！」

對此，許多網友紛紛回應，「相信自己的直覺對妳是好事」、「這感覺是社會化程度不夠…」、「這方法只有那種，老闆完全可以做決定的小公司才適用吧…且成功機率也不高，他的經驗是特例吧」、「我也不知道，但我高中同學當初沒上港大，直接殺去台北面試的地方說服教授，還拿到獎學金」。

