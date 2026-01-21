面試時「什麼問題一定要問清楚？」過來人曝經驗談：不要不好意思

不少民眾準備年後轉職，最近已經開始著手準備履歷、面試，對此有網友也好奇「什麼是入職前一定要問清楚的面試問題？」想知道其他網友的看法，在網上掀起熱議。

面試時除了盡力表現之外，也能趁機觀察公司的環境、風氣，有網友在論壇Threads發文，好奇「大家認為什麼是入職前一定要問清楚的面試問題？」原PO也舉出例子，認為「上一位做這個職位的人為什麼離開？」是很重要的問題。

貼文一出，不少過來人分享「請問需要『每天』寫工作紀錄表嗎？』」、「這個職位的空缺多久了？是業務增加因而擴編，還是前一位離開呢？（了解職位存在的理由也很重要！）」、「有一個一定要問，請問遇到天災或特殊情況（重大事故）等情況無法出勤公司如何處理？基本上可以看出這間公司對員工的態度」、「上下班時間／是否周休二日／是否有常態加班（或工作上的淡旺季）／年終跟獎金／我的工作是完全聽命打下手協助，還是有自己的權責決定份內工作負責成果？真的該問的要問，我們也是付出勞力腦力，不必低聲下氣」、「貴公司對這個職位的發展有什麼樣的規畫？」、「薪資結構一定要問清楚」。

其中不少網友直言打掃問題一定要問清楚「公用環境是有聘人來掃還是員工自己掃？」、「要不要輪值日生打掃辦公室，會不會簽特殊文件，例如：保證人」、「公司環境打掃是誰負責？輪流或是外包？」

也有網友提醒「如果問多，對方開始變得不耐煩，高機率這公司有問題」、「過來人真心勸大家，不要不好意思，該問清楚就要問清楚，不然進去也只是浪費時間」。

撰稿：吳怡萱





