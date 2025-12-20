面試時遭問「為什麼一直換工作？」 她無奈嘆：如果待好好的誰會想一直換

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

遇到不適合的工作你會選擇硬撐還是轉職？近日，一名女網友發文表示，出社會到現在已經換了4份工作，現在這份做了快2年，但因受不了公司同事及薪資等因素，想在年前換工作。不過她卻在面試時被問「為什麼一直換工作」，讓她感到不解，引起網友熱議。

遇到不適合的工作你會選擇硬撐還是轉職？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard以「常換工作有錯嗎？」為題發文請益，她表示，目前29歲出社會到現在已經換了4份工作，前三份工作最長僅做2年6個月，而這份工作到明（2026）年2月才會滿2年，但因公司長期工作分配不均、同事一直把工作推給她、不調薪及部門流動率高等因素，想在年前換工作。

原PO接著指出，最近去面試時，被面試官問到「為什麼一直換工作？」對方覺得她穩定性不夠，她無奈表示：「如果待的好好的 誰會想一直換….」因此詢問網友，「遇到不適合的工作，大家都會硬撐三四年以上嗎？常換工作真的不好嗎？」

貼文一出，引起不少網友熱議表示：「這樣有算常換嗎….？」、「不怪現在的人常換工作，是那些公司開的爛福利擁有的爛環境讓人想要離開」、「如果可以誰想要一直換工作，與其檢討員工不如好好整頓公司」、「趁年輕快換喔，老了你就知道」、「這樣其實還好，只要過程有學到東西、跳公司薪資穩定增加」。

