面試被問「為什麼工作都只做一年？」他錯愕 過來人曝不同看法

不少社會新鮮人會花一段時間探索自己的興趣和專長，但也有網友分享，自己面試時被問「為什麼工作都只做一年？」讓原PO十分不解，忍不住好奇其他網友的想法，在網上掀起熱議。

有網友在論壇Threads發文，表示自己面試時被問「為什麼工作都只做一年？」對此原PO坦言十分不解，直言自己才25歲，正是探索職涯的年紀，忍不住埋怨「奇了怪了，我也就才25歲，多試試怎麼了…」

許多網友也從面試官的角度分析「面試官也沒有惡意，只是例行性想要了解在之前工作上面是否有什麼不適應的地方導致會更換工作，還是你對工作有什麼計劃或是規畫等等，只需要回答因為有談到薪資條件更優渥的，大概他們也有底～」、「其實面試官的角度只有兩種可能『會不會招你進來，教會了也只做一年』、『考你的臨場反應或者說你的EQ（說話方式跟修飾）』」

「我也會問這個問題耶，因為現在很多人遇到事情都不說，反而忍著悶在心裡，然後再抱怨，但有一些工作環境是可以協調事務的，問這個問題對我來說，是可以從一開始就知道，你對於工作的需求是什麼，要怎麼幫你安排怎麼帶你」、「其實公司的角度也只是擔心你是不是不穩定的人力而已，擔心你進來後好不容易培訓起來了，公司覺得你各方面都很優秀，能一起擔更大的責任了，你卻一年後又要跳槽，他們又要再花時間找新人、培訓、互相磨合」

「就只是不希望找一個一下子又離職的人罷了。 不管交接還是重新找人，對公司來說都是一種成本。以個人的角度當然不在乎，但公司當然需要穩定的人力。 尤其很多年度性工作，你去年做過今年就有經驗，比較熟悉，結果又要離職，對主管來說是種困擾」。

撰稿：吳怡萱






