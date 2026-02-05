面試車手當內應！詐團騙北市婦700萬 八里7煞黑吃黑全搶走

記者楊忠翰／台北報導

北市搶匪奪走裝有700萬元現金的手提袋後拔腿狂奔。（圖／翻攝畫面）

台北市大同區驚傳當街搶奪案，1名57歲許姓女子，先前遇上虛擬貨幣投資詐騙，3日與張姓車手面交現金700萬元；孰料，張男取得鉅款後，又被第三方當街搶劫，搶匪搭上賓士車揚長而去；警方獲報後展開追查，循線前往新北市八里區逮捕6人，贓款700萬元。

大同分局表示，先前許女在臉書看到虛擬貨幣投資廣告，隨即與不明男子取得聯繫，對方再將她介紹給1名理財專員，第1次許女匯款160萬元，到理財專員指定的帳戶，名義上是購買泰達幣。

詐騙集團食髓知味，又慫恿許女加碼投資700萬元，3日下午1時30分，許女來到重慶北路二段巷內，與30歲的張姓車手面交；但張男拿到手提袋不久後，又被另名男子當街搶走；搶匪沿著延平北路拔腿狂奔，最後坐上1部賓士轎車離去。

警方調閱監視器畫面後發現，包括張姓車手在內，車上共有4名嫌犯，張男先下車與許婦面交，另名同夥則負責搶錢，還有1人則下車把風，車上只剩負責開車的司機，搶匪得手後回到車上，3人開車一路逃往新北市八里區躲藏。

昨天下午至深夜時分，專案小組陸續逮捕6人到案，並順利找回贓款700萬元；警方初步了解，這群強盜集團成員至少7人，他們派出張男應徵詐騙集團車手，再自導自演這齣黑吃黑戲碼；不過張男僅承認自己是車手，其他部分一概不予回應，警方正在積極偵訊中，藉以還原事實經過。

