面試一週沒消息！朋友推「求職1絕招」她嚇壞 結局超展開驚呆眾人

一名女子與一位南部男性朋友聊天時提到，自己面試後已過了一週仍未收到回覆，心情有些焦慮，打算再等一、兩天後寄信詢問。沒想到朋友竟建議她「直接殺到公司問結果」。（示意圖／PIXABAY）

許多人在找到理想工作並完成面試後，最期待的就是能盡快收到結果通知。一名女子近日與一位南部男性朋友聊天時提到，自己面試後已過了一週仍未收到回覆，心情有些焦慮，打算再等一、兩天後寄信詢問。沒想到朋友竟建議她「直接殺到公司問結果」，讓身為北部人的她聽了相當傻眼，直呼這行為太像恐怖情人，甚至一度萌生想絕交的念頭。貼文曝光後，引發網友熱議。

一名女網友在《Dcard》發文表示，男性友人是南部人，15年前剛畢業求職時，曾因面試一週後遲遲沒有消息，便直接到一家藝術品工廠詢問結果，最後因態度積極獲得老闆賞識而錄取。因此，當朋友得知她最近面試會計職缺，同樣一週沒有回音時，便以自身經驗建議她直接到公司詢問，讓原PO忍不住直呼「我整個驚呆了！」

原PO認為，兩人不僅產業不同、地區不同，連求職年代也完全不一樣，自己最多只會再等一、兩天寄信詢問，朋友的想法實在太誇張，「現在做這種事真的很像恐怖情人！」她更直言，如果自己是人資，看到有人直接登門詢問，可能會被嚇到，甚至直接列入黑名單、永不錄取。但朋友仍覺得「早死早超生」，讓她頭痛不已，直呼這種行為「根本是討債公司等級的壓迫感」。

貼文曝光後，引起網友兩派討論，不少人認同原PO的看法，「這感覺是社會化程度不夠」、「相信自己的直覺對你是好事」、「這種方法只適用老闆可以一人決定的小公司吧，而且成功機率也不高」、「他的經驗應該是特例」、「大公司人資可能只會翻白眼」、「一般來說7到14個工作天沒消息，大概就是沒上了」。

不過，也有網友不認同原PO的反應，「開始對原PO把感情和工作混在一起的想法感到不太能接受」、「你覺得方法不可行就不要做，他也只是分享經驗而已」、「人家好心給建議還要被嫌」、「怎麼會直接下結論說他是恐怖情人，這邏輯也太跳了吧」。

