面試45次都沒上！ 北漂哥曝暗黑真相：比被拒絕更難受





在不斷上漲的生活成本與日益競爭的職場環境下，許多人將「找工作」形容為另一層級的生存考驗，尤其是離鄉背井到大城市打拚的人，更容易在一次次的面試落空中，開始懷疑自己的能力與價值。近日就有一名網友分享自己失業一年、面試46間公司才成功找到新工作的過程，引起廣泛共鳴，不少人直呼「這比求學、比戀愛還痛苦」。

原PO在網路論壇Dcard上以「一年內面試46間公司脫離崩潰的求職地獄」為題發文透露，他原先任職於外商公司，對工作內容相當熱愛，但公司被併購後開始裁員，他也被列入名單，雖然資遣費讓他完成了出國旅行的夢想，但回國後的求職現實遠比他想得殘酷。

剛開始他仍保持信心，履歷積極投遞、準備每場面試，但接連的「無聲卡」逐漸磨耗他的樂觀，之後返回家鄉台中尋職，發現不少職位薪資偏低，就算他已經將期望薪水下調到35K，仍經常被告知「擔心薪水落差做不久」或「公司可能負擔不起」。

▼原PO分享自己失業一年、面試46間公司才成功找到新工作的過程。（示意圖／取自Pixabay）

更讓他感到心寒的，是許多公司根本不是為了招人，而是為了打聽上一家公司或產業資訊，甚至想用遠低於市場行情的待遇挖取高能力人才，這讓他感受到被利用，遠比單純被拒絕更難受。

▼原PO透露許多公司面試根本不是為了招人，而是為了「套產業內資訊」或「測試市場薪資」。（示意圖／取自Pixabay）

原PO透露這期間他壓力大到失眠、焦慮，甚至懷疑自己是否真的沒有價值，但他仍每天上課補專業、參加英文語言交換，甚至找外國傳教士練英文面試。

直到第46間公司，原PO終於順利錄取一家外商企業，找到自己真正想做的外商職位，也因此建立了對自我能力的信心，他也呼籲大家分享面試經驗，建立一個更透明的職場資料庫，幫助所有求職者避開雷職場。

此貼文引發大量迴響，不少人紛紛留言表示「履歷漂亮感覺在台中沒什麼用，因為他們都只想砍薪或希望年資最好是十年那種。自降低就企業也不敢收，真的問一大堆問題最後都會發現好像在被套話一樣，根本就是免費偷別間公司的運營管理系統，爛死了我也心死到想乾脆出國打工了」、「一堆台灣公司找人來面試根本是來打探薪資」、「我覺得你真的很強，可以不放棄的一年面試46間公司。只能說你的工作運可能比較不好，但恭喜你最後還是找到喜歡的工作。所以我得到的結論是：找工作真的不用太焦慮，只要抱著正確的心態，不可能永遠找不到工作」。

也有網友分享「身為文組，我今年畢業找了三個多月的工作，面試過大概35間，非常正常！而且為了投遞一間間公司，我還會特別準備說詞、手寫考題、產業的工作前景等等，雖然中間有拿到offer，但薪水都是砍到爛，公司會說這個期望待遇稍微比我們預期的職務高了點，需要跟上級討論，但是很多這樣說的都是在104開薪資面議的」、「我覺得你算幸運耶！你至少沒被很奇怪的工作錄取進去以後被瘋狂情勒跑不掉之類的要是這樣說不定會讓自己有一輩子的創傷」。

（封面圖／翻攝photoAC）

