面部巨瘤壓迫左眼視力幾近全盲！28歲女子憂「生小孩恐讓腫瘤惡化」 決定一輩子不婚

28歲田姓女子多年罹患面部神經纖維瘤，歷經5次手術，左眼幾近失明，仍堅強面對生活。（圖／翻攝自微博，海報新聞）

大陸甘肅定西一名28歲田姓女子，罹患罕見面部神經纖維瘤，自小受病症所苦，至今已接受5次手術治療，花費數十萬元人民幣，左眼視力幾近喪失。由於腫瘤體積龐大，嚴重影響其日常生活與外觀，她也擔憂這種疾病具有遺傳可能，不願將風險傳遞給下一代。

根據《觀威海》與《海報新聞》報導，田女士坦言，即便歷經多次手術，病情仍有復發與惡化風險。醫師評估顯示，孕激素會刺激腫瘤生長，因此懷孕等生理變化恐將導致腫瘤擴大，加重病情。神經纖維瘤是一種起源於周邊神經組織的良性腫瘤，可能長在皮膚表層、皮下組織，或沿著神經叢深入更深處。

對於自身狀況，田女士也擔憂這種疾病具有遺傳可能，不願將風險傳遞給下一代。出於健康與責任考量，她毅然決定不婚不育。儘管這樣的選擇背離多數人的人生規劃，但田女士表示，她希望能保有穩定的生活節奏，避免身心負擔。

所幸，家人始終支持她的每一項決定，無論是治療、手術還是生活選擇，父母與哥哥都全力陪伴與鼓勵。田女士的故事在社群平台引發廣泛關注，網友們除對她面對病痛的勇氣表示敬佩，也對她冷靜做出人生決策的態度表達理解與支持。

