革命共產黨正式成立！梁文傑：台灣可以主張共產主義但「中共容不下」

「台灣革命共產黨」宣布正式成立。翻攝自臉書



社群媒體上近期出現一個以「革命共產主義」為綱領的「台灣革命共產黨」，宣稱是台灣解嚴後第一個真正以革命共產主義爲綱領的政黨。對此，陸委會副主委兼發言人梁文傑指出，依照台灣的大法官解釋，允許成立共產主義政黨，「但在中共的眼裡容不下！」

「台灣革命共產黨」近期在社群媒體宣布正式成立，已在台北召開創黨大會，宣告以勞工階級的解放作為志業，立志成爲階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義社會的主導力量。

對此，梁文傑分析，這是一個「托派組織」，是托洛斯基（Leon Trotsky）革命理念的追隨者，堅持馬克思主義的原初理念與人道主義，「甚至堅持到有點天真」，不過托派被中共長期整肅與抓捕，光是在1952年就抓了上千人，「就是因為太堅持了，所以在中共黨史上一直被視為眼中釘。」

因此，梁文傑認為，「台灣革命共產黨」不太可能成為中共的在地協力者，會成為在地協力者都是為了利益，沒有理念，無一例外。而他也強調，在大法官解釋中，台灣的政黨是可以主張共產主義，但是太認真主張共產主義，反而在中共的眼裡容不下。

梁文傑指出，經向內政部查詢，「台灣革命共產黨」並未申請成立政黨，因為本身就是要推翻統治者與資本主義，根本不承認現有的資本主義制度；可以將他們視為一個思想性社團或讀書會即可，若沒有從事違法行為，可以在台灣繼續存在。

