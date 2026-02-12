革命性微分子萃取技術 改寫補充品吸收效率

近期產業界掀起一股「微分子」熱潮，使用「微分子萃取物」標榜能將植萃精華微縮至一般萃取物的千分之一大小。

隨著生技醫療技術的日新月異，機能性食品的競爭已從單純的「成分添加」演進到「吸收效率」的科技戰。近期產業界掀起一股「微分子」熱潮，使用「微分子萃取物」標榜能將植萃精華微縮至一般萃取物的千分之一大小，透過細胞的主動「胞吞作用」 ，徹底打破傳統萃取物生物利用率低下的瓶頸。





微細分子化的技術飛躍





一般市售的植物萃取物，經過腸胃道消化分解而被吸收，而微分子萃取物可以在完全被消化分解以前，部分透過腸道細胞的胞吞作用，主動被吸收。微分子萃取技術的核心優勢，在於能將枸杞、薑黃等植物中的活性成分，透過特殊物理製程進行「微細分子化」處理 。

這種奈米級的微小粒徑，能開啟人體細胞的「胞吞作用（Endocytosis）」。不同於傳統的消化分解吸收，胞吞作用就像是與細胞融合，快速主動吸收利用這些微分子營養。這意味著，透過微分子萃取技術處理過的成分，能展現出優秀的吸收力，真正實現「有吃有到」的保養目標。





箇中原理：植物界的「類外泌體」





在生物科學的研究中，植物細胞會分泌一種含有蛋白質、遺傳物質與活性因子的奈米囊泡，即所謂的「類外泌體（ELNs）」 。這項技術之所以被稱為「醫研級」，是因為其製程涵蓋了高難度的組織培養以及單一穩定細胞株篩選，再透過純化技術，確保取得高濃度、高純度的微分子萃取物。





在應用上，這種微分子萃取物扮演著類似保養品中「前導精華」的角色。它不僅自身好吸收，更能作為極致微小的強大載體，帶動功效成分全面吸收。同時完整保留了植物細胞間傳遞生命信號的核心機制。





行業新趨勢：奈米級載體的全面防護





以枸杞為例，現代科學已能從中分離出枸杞「類外泌體（exosome-like nanovesicles,ELNs）」等關鍵奈米粒子。實驗數據顯示，這類具備強效抗氧化能力的微分子結構，降低自由基（ROS）造成的損傷 。微分子萃取技術正是透過運用這類天然「外泌體」的傳導機制，保留細微載體的機能成分，使其能像裝了 GPS 的信使，協助機能成分的滲透與吸收效率 。





研發人員指出，微分子萃取技術不僅是體積的縮小，更是生物活性的升級。例如在複方配方中結合薑黃與枸杞的微分子萃取物，能發揮優質的抗發炎與免疫支持效益 。這類奈米級載體的應用，讓消費者不再需要攝取大量的錠劑，僅需透過微量但高效的微分子，即可達到預期的生理調節目標 。



