革命聲浪四起 21省陷癱瘓! 伊朗總統 : 若不改善人民生計 我們將下地獄

伊朗街頭到處可見槍戰。 圖 : 翻攝自追著大事跑的人

[Newtalk新聞] 《耶路撒冷郵報》 1 日報導，由於物價飛漲和貨幣暴跌，伊朗民眾抗議持續進行，伊朗總統馬蘇德·裴澤斯基安在週四上午的一次採訪中表示，政府必須願意解決人民的關切。

「如果我們不解決人民的生計問題，我們將下地獄。」 裴澤斯基安說 : 「因此，我們必須以各種可能的方式努力，無論作為個人、作為社會群體、作為資本家，還是作為政府，來解開人民的結。」

據《福斯新聞》報導，週三，伊朗局勢急劇升級，因深陷政治與經濟雙重危機，全國爆發了近年來罕見的「大罷工」。政府被迫下令關閉 21 個省份的企業、大學及政府機構。隨著示威活動進入第四天，抗議者與安全部隊在多座城市發生激烈衝突，局勢幾近失控。

伊朗多座城市市場與集市關閉，抗議活動不僅集中於首都，也在包括大不里士等城市。 圖：翻攝自 X@以色列戰爭

本周早些時候，裴澤斯基安在社交媒體上確認，他已指示內政部長考慮示威者的「合法關切」。

伊朗政府表示，它「承認抗議」，並將「耐心傾聽，即使面對嚴厲的聲音」。

政府發言人法特梅·穆哈傑拉尼在國家媒體上表示：「我們正式承認這些抗議……我們聽到了他們的聲音，我們知道這源于人民生計所面臨的自然壓力。」

伊朗流亡王儲雷札・巴勒維近日公開聲援伊朗自2025年底展開的大規模反政府經濟示威抗議。 圖：翻攝自 X @Tarikh_football

據《伊朗國家通訊社》（IRNA）等媒體報導，此次抗議始于上周日，德黑蘭商戶舉行罷工，抗議迅速蔓延。商店老闆、學生以及伊朗社會各階層的民眾走上街頭，這是伊朗自 2022 年全國示威以來規模最大的抗議活動。據公開市場資料，當天，伊朗裡亞爾匯率劇烈下跌至 1 美元兌 142 萬里亞爾，而 2022 年的匯率為 1 美元兌 43 萬里亞爾。

多年來，由於美國和西方因伊核計畫而實施的制裁，伊朗經濟一直舉步維艱。地區緊張局勢導致伊朗與以色列在 6 月份爆發了為期 12 天的空襲，進一步加劇了該國的財政困境。

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。 圖 : 翻攝自新華社

伊朗裡亞爾對美元的匯率在 2025 年下跌了近一半，12 月份的通貨膨脹率高達 42.5%。

另據《路透社》援引伊朗《法爾斯通訊社》報導，在洛爾德甘，安全部隊與武裝示威者發生衝突，造成 2 人死亡。此前，該通訊社報導有多人死亡。

伊朗革命衛隊表示，其下屬的巴斯基民兵志願准軍事部隊一名成員在庫赫達什特喪生，另有 13 人受傷。革命衛隊指責示威者趁機作亂，並稱示威者利用了抗議活動。

