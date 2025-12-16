革新法制、淨化金流 北檢主任檢察官張靜薰獲公務員傑出貢獻獎

北檢主任檢察官張靜薰獲公務員傑出貢獻獎，由總統賴清德授獎表揚。（北檢提供）

主任檢察官張靜薰因革新法制及淨化金流有功，榮獲今（114）年公務人員傑出貢獻獎，由總統賴清德親自授獎，張靜薰透露，她的一段童年經歷淬鍊出守護公平正義的堅強之心與嫉惡如仇的個性。

張靜薰透露，童年目睹祖父母的雜貨店遭波及砸毀，滿地碎裂玻璃印在心中，那一刻，對家人的擔心遠勝恐懼，她暗自立志變得更堅強，想保護家人，也想守護每個害怕、無助的人，這段經歷造就她早熟、堅毅且同理弱勢的個性，立志邁向司法之路。

張靜薰在16 年檢察官生涯中兢兢業業。任職期間，她投入金融、貪瀆、性暴力、毒品等重大案件偵辦，縝密蒐證、追查犯罪所得；派駐金融監督管理委員會期間，逐案剖析不法事證，強化檢金協作，對澄清吏治、維護金融秩序貢獻卓著。

此外，她借調法務部檢察司期間也致力健全法制、推動政策。主導《洗錢防制法》全文修正並制定子法，強化法制架構，打擊新興洗錢犯罪；推動跨部門金融資料庫介接，提升偵查效能。 在「擴大利得沒收」憲法訴訟中積極攻防辯論，經判決合憲；擬具《貪污治罪條例》修正草案；推動「檢察官助理制度」，促成首波百名助理上路；修訂檢察機關妥速因應重大災害應行注意事項，確保處理即時周全。

