鞋商取得軍方子彈底火標案 國防部：已提前交貨驗收合格

國民黨桃園市議員凌濤今（13）日踢爆，台南1家從事鞋類生意的大石國際公司，轉做國防軍火生意，並得標國防部2億元的子彈底火採購案，恐怕成為「福麥2.0」。對此，國防部有最新回應。

(圖/中天新聞)

針對外界質疑「國防部採購5.56公厘底火標案」，國防部今天下午發布新聞稿說明，該案於2024年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年3月驗收合格，已提前交貨。

國防部指出，該案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，計4間公司投標。相關開標作業，均依招標文件所列的廠商資格逐條審查，確認合法及完整。大石國際公司得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於2025年2月17日提前交貨；軍備局第205廠於3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。

(圖/截自凌濤臉書)

此外，針對日前國民黨立委王鴻薇爆料，台南的室內裝修公司得標軍方RDX炸藥採購案，國防部12日也發布新聞稿回應，火藥原物料屬於國防軍備重要物資，該部依政府採購法規範，公開辦理招標採購，禁得起公開監督、檢視；惟因我國在國際社會面對特殊環境，一旦商源開發受到惡意破壞干擾，採購將更為困難。部分誇大不實的渲染指控，將對國防安全造成嚴重傷害。

國防部說明，經初步清查近5年（2021-2025）採購案件，屬火藥原物料者，均為國內廠商無產製能力品項，故採「內購外貨」公開招標籌獲。得標廠商須於投標時，繳交預算金額3%押標金，以保證合約如期簽訂；並應於決標後繳交履約保證金，且於一定期限內，取得外國政府或其授權機構核發的「輸出許可證明」，另獲得經濟部進口同意的文件。

國防部指出，RDX海掃更購案與近5年同類購案，採取相同的廠商資格要求，即「合法設立或登記證明」、「營業項目（國際貿易業）」及「納稅證明」等3項；且明訂交貨時應檢附品質保證書、產地證明（含出廠證明、進口報關單）及原廠製造證明文件（須經產地法院或公證人公證）。

(圖/截自王鴻薇臉書)

國防部進一步說明，需求單位軍備局除會同廠商辦理文件查驗；並由專業火工人員，依美軍標準實施品質檢驗，合格後始辦理付款。廠商若逾期未繳交文件、貨品或檢驗不合格，將解除契約，並沒收履約保證金（預算金額5%為新台幣4123萬元）及刊登停權等行政處分，以維護機關權益。

國防部強調，面對嚴峻敵情威脅，國軍將持續依建軍備戰需要，依法辦理各項武器裝備籌購作業，戮力建軍備戰工作，以確保國家生存發展，以及百姓安全福祉，籲請國人支持。

