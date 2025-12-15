即時中心／高睿鴻報導

國民黨近日對國防部標案，進行一系列火力綿密的攻擊，先是質疑「裝修公司」福麥，為何能得標5.9億「RDX海掃更」炸藥標案，抨擊其專業性、開標兩次都僅有該公司投標等問題；接著，藍營議員凌濤、立委王鴻薇又先後砲擊大石、鴻璋公司，質疑兩企業的本行分別為賣鞋、賣茶葉，近年卻突然大變身，承包軍火及資安標案。對此，立院民進黨團今反批藍營的舉動為「惡意政治攻擊」，綠委沈伯洋更嗆國民黨，根本是利用資訊落差故意造謠。

廣告 廣告

接續近幾日接連砲轟福麥、大石等公司承包國防標案，王鴻薇今（15）天再對茶葉公司「鴻璋」開炮，宣稱該企業於2021年底才變更登記、資本額才10萬，竟於1年內就能標得資安、國安相關之標案，之後陸續成立多間公司避嫌，例如鴻璋、鴻鈞、鈞威、鈞立，全都開在高雄市建國三路46巷6號。而這4間公司，陸陸續續全都得到政府相關的標案。

王鴻薇進一步質疑，鴻璋會不會是像福麥、大石，牽涉借牌、人頭等情事？怎麼可能過去長期做鞋業、裝修、賣馬桶的公司，都能來包軍火生意？或是像鴻璋公司，資本額少少10萬塊，就能標這麼多國防部的案子？她甚至氣憤地說，這些「很奇怪的公司」，只要隨便改一下營業項目，真的就能全部變成軍火商？將這些標案都交給來路不明的廠商，不會被滲透嗎？

快新聞／鞋商、茶行不能承包國防標案？沈伯洋怒嗆國民黨：用資訊落差造謠

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）

針對王鴻薇的質疑，沈伯洋則回嗆，「國民黨每天像擠牙膏似的，一個一個爆料，一直說這些公司本來是做什麼、現在怎麼能跑來做國防….之類；這種說法是欺負國人，利用民眾對軍事的不了解，憑藉資訊落差在造謠」。他強調，許多人可能都已經知道，以現今的國防產業而言，其實早已鼓勵越來越多民間企業、產業加入，一起帶動這個非常重要、攸關國家安全的產業之發展。

沈伯洋舉例，例如奧地利的知名企業「施華洛世奇（Swarovski）」，大家都知道本業是水晶；但事實上，現在也有跨足到軍工業，例如槍枝狙擊鏡。另外則是南韓的韓華，本來是賣保險、做百貨零售，現在卻是K9自走炮最重要的出口商。「為何他們會慢慢進入國防產業，可能跟公司本身的興趣有關；也或許是商業思考；或是現在的時勢所趨等等，總有各式各樣理由」，他說。

快新聞／鞋商、茶行不能承包國防標案？沈伯洋怒嗆國民黨：用資訊落差造謠

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）

沈伯洋接著表示，如果我們今天真的很在意，能否讓更多民間產業加入國防產業鏈、覺得這件事是重要的，就應該由國會正式監督相關情事；例如，自己今天就質疑國防部長顧立雄，得知是因為投標的廠商太少了，第一次還流標、第二次才由這家得標。「這表示，我們的鼓勵機制反而是不夠的，如果今天很多廠商願意來投，競爭關係才會更強，讓我們的國防產業及採購，能變得更好、更多民間產業願意參與」，他直言說。

反觀藍營的質疑手法，沈伯洋說，問題被簡化成「做馬桶的廠商，怎麼能來做這個？做茶葉的，怎麼可以來做這個？這就是利用資訊落差造謠」。他接著提醒，別忘記台灣曾經有個「千附」公司，曾是製鞋大廠，後來卻打入愛國者飛彈的供應鏈；因此，沈伯洋擔憂，倘若國民黨繼續這樣打擊，願意投入國防的民間企業，後果就是民間沒人敢再與政府合作，「不然就被他們查水表、變成白色恐怖、被他們在記者會拿出來打」，就是想讓台灣廠商出現寒蟬效應。

他因此總結說：「這不但是在癱瘓我們的國防，完全就是跟台灣作對；只是藍白這幾年以來跟台灣作對，好像也不是什麼新聞就是了」。

原文出處：快新聞／鞋商、茶行不能承包國防標案？沈伯洋怒揭藍營用「這事」造謠

更多民視新聞報導

美軍援台大轉彎？傳4架MQ-9A「由贈改賣」 顧立雄：非事實

卓榮泰拍板不副署！民進黨團力挺政院 沈伯洋妙喻1事說明

悚！桃園鐵路地下化工地驚見男屍趴水坑「身分成謎」

