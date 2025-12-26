鞋圈警報響起！Air Max 95最狂版本來了，全球限量2000雙、還有獨立編號…三宅一生× ASICS聯名款直接封神

（圖／品牌提供）

當聯名鞋不再只是換色、貼 Logo，而是直接把「概念」穿上腳，潮流圈自然開始躁動。這一季，話題聯名全面升級，從伸展台到街頭、從機能科技到設計語言，每一雙都像在宣告：鞋子不只拿來走路，更是態度輸出。

全球限量2000雙！UNDEFEATED × Nike Air Max 95開賣必搶

從街頭迷口耳相傳到球鞋圈全面暴動，UNDEFEATED × Nike Air Max95「Medium Olive」根本是為話題而生的壓軸神作！這雙鞋不只替Air Max 95的慶祝企劃畫下完美句點，更把UNDEFEATED發源地 La Brea 的街頭精神，直接穿上腳、帶向全世界。

（圖／品牌提供）





標誌性的橄欖綠一出場就很 UNDFTD，搭配層次滿滿的毛麂皮、低調又狠的黑色寶石 Swoosh，連鞋帶扣、鞋舌細節都藏滿品牌彩蛋。翻到鞋底、UNDEFEATED Logo 搭配經典可視氣墊，情懷與機能一次到位。最致命的是—全球限量2000雙、每雙都有獨立編號，絕對是球鞋收藏家必須搶到的街頭傳說。

（圖／品牌提供）

UNDEFEATED x Nike Air Max 95「Medium Olive」

**發售日期：12月28日

**售價：新台幣6300元

**尺寸：5–13

**販售方式：12月28日14:00於UNDEFEATEDTAIPEI、UNDEFEATED TAICHUNG門市同時販售，僅限會員購買，不限會員等級，每人限購一雙，先到先得。

**販售通路：UNDEFEATEDTAIPEI、UNDEFEATED TAICHUNG以及全球 UNDEFEATED門市

三宅一生出手、聯合ASICS，打造從伸展台走進日常的實驗級鞋款

ISSEYMIYAKE 攜手 ASICS 重磅推出「ISSEY MIYAKE FOOT」，不是在做潮鞋，而是在認真研究—人是怎麼走路、重新定義腳怎麼被對待。沒錯，這是一雙從「雙腳本身」出發的實驗型鞋履，時尚程度直接拉到未來、是一套穿在腳上的結構美學。

（圖／品牌提供）





首發登場的 HYPERTAPING™，靈感來自 ASICS 最經典的 Stripes 線條，但三宅一生設計團隊直接把它玩到另一個維度。原本只是標誌的線條，被重新解構成像「運動貼紮」一樣的存在—包、撐、穩，一次到位。

（圖／品牌提供）





外型看似前衛，其實超有心機：摔角鞋外底＋全新開發鞋楦，貼腳又穩；鞋墊重新設計，日常走跳也OK；材質、線條、配色全都精算過，未來感與實穿度同時在線、潮流與機能完美合體！

＊2026年1月7日於 IM MEN 麗晶精品B2 全面上市

（圖／品牌提供）









