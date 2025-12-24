鞋盒傳愛募集逾4000份耶誕禮 送暖弱勢兒少

（中央社記者吳欣紜台北24日電）耶誕節將至，基督教救助協會「1919鞋盒傳愛」活動今年再度展開，有23家企業響應、送出4373份禮物，讓擔憂家計、生活困苦的弱勢兒少也能有個耶誕驚喜。

根據主計總處「2024年家庭收支調查報告」，台灣最富裕20%家庭與最低20%家庭的可支配所得差距高達6.14倍，且近10年來始終維持在6倍左右，顯示即使整體經濟成長，貧富差距並未明顯縮小。

基督教救助協會今天發布新聞稿表示，在這樣的經濟結構下，弱勢家庭孩子往往首當其衝，依據「1919陪讀計畫113學年上學期成果報告」，全台2131名受助兒少中，有58%來自「領不到政府補助」的社福邊緣戶，對這些家庭而言，維持基本生活已十分艱辛，即便想給孩子一個耶誕驚喜，也往往力不從心。

基督教救助協會每年耶誕節前都會推動「1919鞋盒傳愛」，邀請企業與團體將精心準備的禮物裝進鞋盒，送到全台1919陪讀班與社區弱勢孩子手中，今年有23家愛心企業與團體響應，共送出4373份禮物。

台東迦南1919陪讀班的小浩，在家中7個孩子排行老四，由於父母忙於工作、排行居中，他從小習慣用搞怪行為吸引注意，透過陪讀班老師耐心傾聽與引導，現在小浩已逐漸學會表達感受，也懂得如何與同學相處。

對小浩而言，「1919鞋盒傳愛」不只是一份禮物，更是一份「被記得」的證明，他還會把用不到的物品分享給弟妹或同學，更常說「我用不到的，別人可能會需要」，讓陪讀班老師深受感動。

基督教救助協會表示，從2004年發起「1919陪讀計畫」，21年來已服務超過7.5萬人次弱勢家庭的孩子，114學年度計畫將持續在全台設立235班，陪伴約2500名弱勢兒少，盼望透過長期穩定的支持，能幫助弱勢孩子走出困境。（編輯：李淑華）1141224