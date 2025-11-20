鞋邊黑漬OUT！4招讓白色帆布鞋亮回新品感

編輯/鄭欣宜撰文

帆布鞋是超級好搭的鞋款，大部分的休閒服都可以搭，可說是女孩們的心頭好，然而，隨著時間推移，穿了半年一年，白鞋難免會出現泛黃、鞋邊黑漬等問題，這些污漬會影響整體造型的整潔度。小編聽到女孩們的心聲，今天要來分享4招「神級清潔法」，讓妳可愛的帆布鞋重回純白，看起來就像新的一樣。

帆布鞋的清潔保養並不是一件難事，只要掌握了正確的方法，就能一直保持很好的狀態。圖/123RF圖庫

第一招：小蘇打粉

小蘇打粉真的很好用，清潔用途很廣泛，可以先將小蘇打粉與少量清水混合，調成糊狀。然後，用舊牙刷或軟毛刷沾取糊狀物，輕輕刷洗鞋面和鞋邊。刷洗後，用濕布擦拭乾淨，最後放在通風處自然晾乾。妳會發現，鞋子的純白度提升不少。另外，小蘇打粉有分為清潔和食品用途兩種，買清潔用的小蘇打粉就好。

第二招：白醋

白醋不僅是廚房中的調味品，更是清潔帆布鞋的利器。將白醋與清水按1:1的比例混合，然後用軟布沾溼混合液，輕輕擦拭鞋面和鞋邊。擦拭後，用清水沖洗乾淨，避免醋味殘留。最後，將鞋子放在陰涼處晾乾，避免陽光直射，以防鞋子變黃。

第三招：牙膏

拿出白色牙膏，擠出適量於舊牙刷上，輕輕刷洗鞋面和鞋邊。刷洗後，用濕布擦拭乾淨，最後放在通風處晾乾。妳會驚喜地發現，鞋子的純白度提升不少。

廣告 廣告

拿出白色牙膏，擠出適量於舊牙刷上，輕輕刷洗鞋面和鞋邊。妳會驚喜地發現，鞋子的純白度提升不少。圖/123RF圖庫

第四招：橘子皮

把橘子皮的外皮，拿來摩擦鞋邊或是鞋面的污漬處，再用舊牙刷刷洗，也會發現髒汙減少很多。

結語

除了以上四招清潔法，日常的保養也是保持帆布鞋潔白的關鍵。首先，避免在雨天或泥濘的地面穿著帆布鞋，以防污漬滲透。其次，每次穿完後，用軟布輕輕擦拭鞋面，去除表面的灰塵和污漬。最後，定期進行清潔，避免污漬積累。

【本文由享民頭條提供，未經授權，請勿轉載！】