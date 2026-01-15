鞋頭必收！Nike Pegasus Premium、Air Max Plus VII 與 New Balance 1906...本週球鞋盤點一次看

Nike Pegasus Premium「Pure Platinum」

Nike 近日推出的這雙 Pegasus Premium，以近乎三重白「Pure Platinum」的形式呈現，跑鞋性能與極簡風格一次到位。向來以高反差配色示人的 Pegasus Premium，在 2026 年迎來風格轉向。全新「Pure Platinum」以近乎三重白的低調氛圍，重新定義性能跑鞋的日常可能！

這雙「Pure Platinum」可說是該鞋款首度嘗試近乎全白配置，捨棄過往強烈撞色，改以克制層次展現質感深度。鞋身由 Summit White 針織結合耐磨 ripstop 結構構成，中足點綴純白 Swoosh，單一色調一路延伸至中底，塑造俐落且極具穿搭彈性的輪廓。外型雖更偏向生活風格，性能卻絲毫不妥協。中底採用 ZoomX 與 ReactX 泡棉多層堆疊，並嵌入全掌 Visible Air Zoom 板，在推進、回彈與穩定度之間取得精準平衡，無論長距離訓練或日常著用，都能展現 Pegasus Premium 一貫的跑鞋本質。

New Balance 1906R「Metallic Alkaline」

New Balance 人氣型號 1906R 以「Metallic Alkaline」新色強勢回歸，進入第五個年頭，1906R 的熱度依舊不墜。2026 年，全新「Metallic Alkaline」以經典銀色為基底，加入前衛綠色點綴，替 Y2K 跑鞋風潮再添話題。NB 再度為 1906R 注入新鮮感。「Metallic Alkaline」以白色透氣網布為基礎，覆蓋金屬銀色層片，完整還原早期 2000 年代跑鞋的科技感輪廓。

為避免視覺過於張揚，後跟穩定支架與鞋舌細節改以黑色收尾，強化層次與比例。真正畫龍點睛的，是散落其中的 Alkaline Green 細節，從側身「N」字標誌到中底局部點綴，為經典銀白調性注入前衛個性。機能方面則延續與 2002R 共用的成熟底座，搭載 ABZORB SBS 緩震科技，提供經過市場驗證的穩定腳感，讓復古造型與實穿性完美並存！

New Balance 1906W「Mosaic Green」

除了上述那雙「Metallic Alkaline」 1906R之外，1906W 系列持續擴張版圖，全新「Mosaic Green」以層次綠色調與網狀結構，展現兼具戶外感與城市機能的全新樣貌。「Mosaic Green」為 1906W 帶來更具生物感的視覺氣息。

鞋身透過多層網布結構堆疊，融合 Mosaic Green 與 Medusa Green 等近似爬蟲質地的色彩，並以中性色作為平衡，讓整體既搶眼又耐看。中足兩側加入合成網狀支撐結構，鞋舌則選用高透氣網布，確保人們長時間穿著依然舒適。性能層面同樣是 1906W 的強項。中底搭載 ACTEVA LITE 輕量泡棉，後跟結合 ABZORB SBS 緩震，提供穩定吸震表現；N-ergy 外底與 Stability Web 穩定支架，則強化足弓支撐，讓這雙配色亮眼的鞋款，真正適合全天候實著。

Nike Air Max Plus VII「Iron Grey」

Nike Air Max Plus VII 於 2026 年迎來機能取向更新，「Iron Grey」以內斂灰調結合拉繩系統，重新詮釋經典鞋型的未來感。Nike 持續強化 Air Max Plus VII 的實用層面，全新「Iron Grey」在保留經典輪廓的同時，導入更貼近日常需求的設計調整。鞋面採用 Iron Grey 網布，搭配標誌性的立體圓點與流線紋理，延續一貫的科技感外型！

最大改動落在繫帶系統，改以登山鞋常見的拉繩式設計取代傳統鞋帶，不僅減少視覺干擾，也能透過單一拉扣快速調整包覆度。中底則保留 Tuned Air 緩震科技，並以亮橘色點綴，為低調灰階造型注入鮮明能量，讓經典鞋款在機能與造型之間找到新的平衡。





