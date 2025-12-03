鞋頭必留意！本週必關注NB球鞋盤點，DTLR x New Balance 740、ABZORB 2000搶先看

Rukus x New Balance Numeric 480「Mallard Duck」

New Balance Numeric 480 與路易斯安那精品店 Rukus 攜手，推出「Mallard Duck」配色，向當地濃厚的鴨獵文化致敬。鞋身以高級啡色麂皮搭配皮革呈現鴨身羽色，鞋頭選用鮮亮黃色摔紋皮，呼應鴨喙的明亮色澤，冬天搭配獵裝外套很適合又帥氣！

後跟的綠色麂皮模擬綠頭鴨頭部的虹彩光澤，內裡與外底的橙色細節象徵其腳掌。側身「N」標誌採用虹彩閃光處理，重現光線折射下羽毛的立體光感。整體設計在經典滑板鞋型上加入濃厚地域文化元素，既保留滑板功能性，又賦予高度辨識度與收藏價值。「Mallard Duck」將於 12 月 6 日在 Rukus 舉辦特別發售活動，之後進行更大範圍上架，不僅彰顯品牌對在地文化的致敬，也將路易斯安那風格帶入全球滑板與球鞋圈。

廣告 廣告

DTLR x New Balance 740「Night Moves」

DTLR 與 New Balance 合作推出 740「Night Moves」，以經典 1980 年代籃球鞋型為基底，重新詮釋夜晚都市氛圍。

鞋面以深黑 nubuck 與麂皮拼接，營造低調霧面光澤，並以反光滾邊及炭灰細節呼應街燈微光。設計在保留籃球鞋經典輪廓的同時，將其生活化，使鞋款更適合都市日常穿搭。細節處理精緻，鞋型兼具復古與現代感，呈現出街頭與球場之間的完美平衡。

這款鞋既是對籃球文化的致敬，也是對都會夜景的解讀，將原本運動屬性的鞋款轉化為時尚收藏品。DTLR x New Balance 740「Night Moves」預計於 12 月正式登場，為鞋迷帶來兼具歷史感與地域特色的限量新作。

New Balance ABZORB 2000「Iridescent」

New Balance ABZORB 2000「Iridescent」是一款前衛實驗性設計，將千禧年代初的跑鞋結構與當代數碼美學融合。

鞋面採用黑色網布為基底，覆蓋可隨光線變化的 iridescent 光澤色塊，呈現動態光影層次感。大體積分段中底凸顯未來感，搭載全掌 ABZORB 緩震系統，並以銅色 ABZORB SBS 模組作為視覺焦點，將性能結構「外露」，強化功能美學。這雙鞋不僅是復古運動風格的延伸，更注入現代數位文化的視覺語言，形成鮮明對比，彰顯前衛未來感。

ABZORB 2000「Iridescent」以概念鞋定位，兼顧性能與造型，象徵品牌對創新材質與設計可能性的探索。預計於 2025 年末假日檔期正式登場，為追求未來感與獨特性的鞋迷帶來全新體驗。





延伸閱讀：

本週五雙話題鞋款盤點，Pharrell x Louis Vuitton x Timberland、atmos x New Balance 1906R 球鞋一次看！

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Solar頌樂換上Moschino冰淇淋復古泳裝泳池大解放＋7款必收連身泳裝度假單品推薦

● 寒流必備！Mark Gonzales小天使羽絨外套保暖登場，輕盈保暖、異材質拼接重點一次看