鞋頭必留意！本週熱門球鞋盤點 New Balance 992 美製、New Balance 1906U 新色、Aries × Salomon 入手資訊一次看

New Balance 992「Dark Ice Wine」

New Balance 人氣型號 992「Dark Ice Wine」再度示範 MADE in USA 美國製的高端工藝。

鞋面以深勃根地紅與酒紅豬麂皮構成濃厚層次，搭配黑色透氣網布，營造典雅卻沉穩的視覺對比。奶油色與板岩灰描邊勾勒出複雜結構。ABZORB 與 ENCAP 緩震系統依舊提供穿著者穩定舒適，是欣賞高端細節與季節氛圍玩家的必收之作！

廣告 廣告

New Balance 1906U「Eclipse」

New Balance 1906U「Eclipse」以近乎純黑的深色調貫穿，全鞋由軍事感強烈的彈道風格抗撕裂網布與支撐覆片組構，展現硬派耐磨實力。

炭灰與海軍藍層次塑造冷冽姿態，後跟則以 Mint Flash 點亮。ABZORB、N-ERGY 與 TPU 穩定支架提供全天候支撐，加上 N-Lock 系統提升貼合度，完美融合 Y2K 美學與現代機能。

Aries × Salomon XT-Whisper

Aries 再度攜手 Salomon，重塑 XT-Whisper，除了機能性充足外，此次更推出張力十足的 Fiery Red/Fuchsia Pink 與 Black/Earth Brown 雙配色。

鞋身以仿舊皮革、麂皮、機能材質、金屬箔與漸層堆疊視覺密度。波浪形 Sensifit™ 與 Quicklace™ 帶來穩固貼合，並強化底部結構，讓越野基因與前衛風格完美交織。

District Vision × New Balance FuelCell SC Elite v5

District Vision × New Balance FuelCell SC Elite v5 此次更輕、更快的高性能設計作為鞋款亮點，雙方以 FuelCell SC Elite v5 推出更洗練的高性能聯名，為長距離與競速調校，全掌碳纖維板提供穩定推進力。工程針織鞋面以 Bone 與 Pearl Gray 呈現清冷氣質。

後跟紅色縫線致敬日本工藝，「N」標以 Clarino 人造麂皮覆層，並附上可拆式聯名幣章，細節滿載。11 月 13 日已於 District Vision 率先上市、20 日全球上架，鞋頭務必留意！

SPUNGE Osmosis

由獨立品牌 Salehe Bembury 創立的 SPUNGE 迎來首次全球零售發售，成為無企業資本支持下登上國際高端通路的設計師鞋履品牌。Osmosis 系列推出四款配色，包括經典 Yukon、自然色 Shallot 及單色 Feta、Orca，延續「性能 × 自然」理念。

雕塑感輪廓與有機細節展現 Bembury 的獨特語言，將觸感、工藝與日常實穿完美平衡。是一雙潛力十足的鞋款，球鞋迷務必留意！

延伸閱讀：

鞋頭必留意！本週熱門球鞋盤點New Balance千系1500英國製「Raven」、Kith × ASICS 全新聯名...入手資訊搶先看

鞋頭必留意！Daniëlle Cathari x New Balance 991v2「Reverse Matcha」、Nike Air Max 95 Zip 入手資訊一次看

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 為新世代女性打造被看見的舞台！Max Mara歡慶WIF Max Mara未來之星獎®20周年，致敬影視界的傑出女性

● 7千3百萬定槌！一枚永遠停在2:20分的神秘古董懷錶身價憑什麼？